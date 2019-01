"Una recomendación no es gestionar cargos públicos", justifica Raúl Tello sobre el informe "favorable" para Ana Galarza (AUDIO)

Audio Enero 25 - Raúl Tello



Asegura que los acusadores y denunciantes no presentaron ninguna evidencia de que hubo una violación a la Ley Orgánica de la Función Legislativa El presidente de la Comisión Multipartidista que investigó el caso de presuntos diezmos de la asambleísta de CREO, Ana Galarza, Raúl Tello, ratificó, en declaraciones para Ecuadorinmediato.com, que no existieron causales para concluir la destitución de la parlamentaria. Según el legislador, los denunciantes no presentaron ninguna evidencia que justifique sus acusaciones. A su criterio, no es lo mismo una recomendación que una gestión de cargos públicos.

“No se trata de decir si es que existen o no las pruebas, sino de demostrar que estas existen. Yo, desde un inicio, me comprometí a actuar con imparcialidad y objetividad en este caso. No puedo aceptar, bajo ningún punto de vista, que se haga una denuncia y se pretenda, con otro tipo de pruebas, que se ha violentado la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, explicó.

Tello detalló que la denuncia de Aleaga se dio por presunta gestión para nombramiento de cargos públicos y que la prueba “estrella” que presentó es una declaración juramentada del exasesor de Lenín Rodríguez, quien aseguró que la legisladora de CREO “le recomendó” con Jeannine Cruz ara que se lo contrate como su colaborador.

“La recomendación, ¿es gestión de cargos públicos? Ni siquiera son palabras sinónimas entre recomendación y gestión. No tiene nada que ver lo uno con lo otro y, obviamente, todas las pruebas a las que los acusadores se refieren son: audios, videos y declaración juramentada de Lenín Rodríguez”, criticó.

Para el Presidente de la Comisión Tripartita, esta declaración fue presentada, incluso, con “desesperación” el 23 de este mes, a pesar de que la denuncia fue del 8 de enero. “Resulta risible que quien denuncie sea el supuesto beneficiario de esa recomendación. Si nosotros damos paso a eso, creo que a todos los legisladores los podríamos ir despidiendo”.

Según el asambleísta de la Bancada de Integración Nacional (BIN), pese a haber hablado de supuestos diezmos, no se entregaron las pruebas, por ejemplo, de los depósitos. “Lo único que se dijo, sin presentar evidencia, es que se han hecho 3 depósitos de USD $60 dólares de la cuenta de un asesor. Eso se determinó que fue para asistir a una cena benéfica en la ciudad de Guayaquil, que costaba USD $280”.

Para Tello, no existe ningún punto de comparación entre el caso de Norma Vallejo, quien fue destituida tras el informe recomendatorio de la Comisión que la investigó y de la cual formó parte Galarza; y el caso de la asambleísta de CREO. “Este no es un caso similar porque en el de la señora Norma, ella admite, en un audio filtrado, que ha estado gestionando cargos públicos”.

“En el caso de la señora Galarza, ella no es la que dice que está gestionando el cargo público, sino que es una persona diferente. Pero además, Vallejo no asistió a la Comisión a exponer sus argumentos de descargo y así los hubiera tenido, no los expuso, por eso es que actuó la Asamblea. Por eso no pueden ser casos análogos”, señaló.

Lo único que sí encontraron, mencionó, fue la mala utilización de una tarjeta magnética, por lo que su recomendación es una sanción que le debería imponer el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Asimismo, Tello negó que no se le haya aceptado la declaración juramentada de la exfuncionaria de la Casa Legislativa de Tungurahua como prueba en el proceso. “Se la aceptó cuando no se lo debería haber hecho porque estos documentos se presentaron después de que la asambleísta acusada hizo su presentación. Ellos querían volver interminable el proceso, sin tomar en cuenta que teníamos 10 días. Sin embargo, nosotros aceptamos aquello”.

El Presidente de la Comisión tripartita precisó que esta declaración no es tampoco una prueba debido a que los asesores no están obligados a trabajar siempre desde el despacho. “Ella dice que le han visto a la excolaboradora tan solo dos veces en la Casa Legislativa, pero ¿en dónde está la irregularidad? Con ese tipo de argumentos, todos deberíamos irnos a las casas porque nuestros colaboradores no están en la Casa Legislativa”.

