Trabajadores Públicos: "Santiago Cuesta Caputi es un lobbista de la privatización" (AUDIO)

Audio 25 ENERO MARCELO SOLORZANO



Además, recalcaron que ellos votaron por Lenín Moreno para que gobierne con las organizaciones sociales y los más pobres, no con los empresarios Marcelo Solórzano, Presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público, habló sobre el anuncio realizado por el Gobierno Nacional, en el cual se habló de la posibilidad de concesionar varias empresas públicas a grupos inversionistas nacionales e internacionales. Ante esto, manifestó que las agremiaciones y organizaciones sociales a las que representa están en contra de esta medida y que todo esto parte del afán del Consejero Presidencial, Santiago Cuesta, por vender el patrimonio del Estado.

Solórzano manifestó que entre las empresas que se concesionarían figuta la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la cual, ha tenido una gran inversión de las arcas públicas y en la actualidad genera una rentabilidad de USD 200 millones de dólares: “En todos los gobiernos siempre están los lobistas de la privatización para hacerse de los bienes más rentables del Estado. No ocurre aquí solamente, pero el problema está en que Ecuador ha invertido muchísimo dinero en las Telecomunicaciones para que tenga un buen nivel de competitividad. Ahora que la empresa está rindiendo en promedio un promedio de 200 millones de dólares por año, aparece Santiago Cuesta, que es un lobista de la privatización para disfrazar el proceso de privatización a través de la concesión”.

De la misma manera, informó que las personas que van a invertir para administrar esta empresa van a buscar el retorno de su inversión lo antes posible; por lo cual, tomarían medidas que afectarían gravemente a los ecuatorianos: “ El privatizador que va a invertir va a ganar algo más, una utilidad; por eso, alertamos al país, porque en cada proceso de concesión se dan 3 condiciones. La primera el incremento de tarifas para recuperar su inversión rápidamente, la segunda es reducir el personal de manera drástica para abaratar los costos y recuperar la inversión, ya se habla de despedir a 5000 trabajadores y la tercera situación, como reciben una empresa funcionando con equipos de primera, no van a invertir, no van a gastar en la infraestructura”.

El representante de los Trabajadores del Sector Público también aclaró que el ofrecimiento que se realizó por parte de Cuesta en días pasados, es falso, ya que una empresa pública no puede entregar utilidades a sus empleados: “La Constitución prohíbe el pago de utilidades en el sector público y mientras no vendan sus acciones y sigan en manos del Estado no hay posibilidad de pago de utilidades”.

Además, explicó que existen ciertos dirigentes que han negociado con representantes del Gobierno, pero, ellos no los representan, por que buscan un beneficio particular: “Hay unos dirigentes sindicales traidores que son muy conocidos por vender los intereses de los trabajadores, el señor Richard Gómez y el señor Oswaldo Chica no nos representan. Rechazamos públicamente que este señor se esté tomando el nombre de los trabajadores.

Para concluir, indicó que esta agremiación busca dialogar directamente con el Presidente Moreno para buscar una solución, caso contrario se iniciarán movilizaciones en todo el país: “Hemos dicho públicamente que nosotros tenemos un plan de acciones para defender el patrimonio de los ecuatorianos, queremos dialogar con el señor Presidente. Nosotros no vamos a dialogar con Ministros que nos ofrecen todo y no cumplen nada, ni con subsecretarios que no tienen poder de decisión. Queremos un diálogo abierto y sincero, sin intermediarios, para poder exponer nuestros puntos de vista”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato