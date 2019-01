Por presunto lavado de activos, Tomislav Topic rindió versión en la Fiscalía

Tenía que explicar el uso y destino de las transferencias realizadas entre el 2012 y 2013 por la empresa Glory International Industry, por cerca de USD $13,5 millones, a su empresa Junto a su abogado Jorge Zavala Egas, el empresario Tomislav Topic acudió hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir versión en el caso de presunto lavado de activos. El accionista de Telconet tenía que explicar el uso y destino de las transferencias realizadas entre el 2012 y 2013 por la empresa Glory International Industry, por cerca de USD $13,5 millones, a su empresa.

Cabe recordar que, días atrás, la defensa de Topic, en rueda de prensa, presentó el informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en la que se citó:

Yin Haiyong y Tong Jiangchuan no conocen a Ricardo Genaro Rivera Arauz, Jose Alvear, Topic Feraud Tomislav, Topic Granados Marion; han escuchado de Jorge David Glas Espinel, no conocen de la empresa CABLE ANDINO S.A. Yin Haiyong, viajó varias veces a Ecuador, su contacto fue PAPA. Tong Jiangchuan viajo varias veces a Ecuador, no tuvo persona de contacto.

En este caso, sin embargo, Xavier Castro, abogado de Tamar Verduga, exesposa de Tomislav Topic, pidió que se incluya al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, en la investigación por el presunto delito de lavado de activos en contra del excónyuge de su clienta y Ricardo Rivera.

(JPM)

Fuentes: Twitter – El Comercio – Ecuadorinmediato.com