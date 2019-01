Lo que sucede en Latinoamérica es "un nuevo Plan Cóndor", lamenta Expresidente de Ecuador

Cuestionó el "precedente que está sembrando" el mundo al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó a RT que el reconocimiento de diferentes países al autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es un fenómeno "insólito" al que el mundo debe reaccionar. El exmandatario se sorprendió del "precedente que está sembrando" después de reconocer a Guaidó "11 países latinoamericanos y el propio EE.UU." ignorando "toda la Constitución, toda la ley, todo el procedimiento".

Correa ha advertido que este precedente se podría expandir a cualquier Gobierno "democrático o no democrático como le dé la gana" a la Casa Blanca y ha instado a Rusia, China, Europa y el mundo a "reaccionar".

Asimismo, describió como una situación "vergonzosa" y "claudicación al imperialismo, a la influencia del norte" el reconocimiento de Juan Guaidó por parte de una decena de países latinoamericanos.

Quien fue presidente de Ecuador ha atribuido este consenso para desconocer al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, a la restauración conservadora en la región, que describió como "un nuevo Plan Cóndor" en el que "no se utilizan militares, asesinatos, desapariciones... porque no los necesitan, pero no excluyamos esa posibilidad".

Este miércoles Juan Guaidó, líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato desde 2016 y cuyos actos son nulos según varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela en medio de una manifestación en Caracas.

Su legitimidad para encabezar Venezuela ha sido reconocida por EE.UU. y una serie de países latinoamericanos. Nicolás Maduro anunció que Venezuela rompe relaciones diplomáticas y políticas con EE.UU.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) el jueves que Washington está listo para proporcionar a Venezuela ayuda humanitaria por valor de más de 20 millones de dólares.

Al cierre de la sesión, 16 de los 34 miembros de la OEA reconocieron oficialmente a Guaidó como mandatario interino de Venezuela mediante una resolución firmada por Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Desde la Unión Europea han evitado reconocer explícitamente a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. La Alta representante del bloque para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, se ha pronunciado a favor de elecciones libres en el país suramericano.

Por otro lado, desde los gobiernos de México, Bolivia, Cuba, Irán, China y Rusiahan adelantado que no reconocerán a Guaidó como presidente. Además, Maduro reveló que recibió una llamada del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, manifestándole su apoyo.

(JPM)

Fuente: RT Actualidad

Ecuadorinmediato.com