Revolución Ciudadana denuncia "discrecionalidad y parcialidad" en el informe de la Comisión que investigó a Ana Galarza

"Nuestra lucha contra la corrupción tiene que ser frontal, sin cálculo político y, menos aún, con dedicatoria", cuestiona La bancada de la Revolución Ciudadana reclamó incumplimiento al debido proceso y parcialidad en el informe presentado por la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó el caso de presuntos diezmos de la asambleísta de CREO, Ana Galarza, luego de que concluyera que no existió causal de destitución.

Los legisladores criticaron el accionar de dos de los miembros de la mesa legislativa (Raúl Tello y Lourdes Cuesta), por lo que manifestaron su respaldo al informe de minoría que presentará la parlamentaria Amapola Naranjo, que recomienda la destitución de Galarza, el envío del expediente a la Contraloría y al Fiscalía y que la Asamblea Nacional conozca el caso en Pleno.

Reiteraron además, que este caso tiene pruebas decisivas en su contra como declaraciones juramentadas, actas, facturas de pagos, transferencias bancarias, entre otras, pero que no fueron tomadas en cuenta por Tello y Cuesta. “La Comisión sesionó y presentó un informe pre elaborado por ellos a espaldas de nuestra compañera”, denunciaron.

“Si esto no nos escandaliza y no sienta un precedente en el Pleno, no tendremos la certeza de que este caso sea juzgado en su real dimensión y peor aún sancionado de manera ejemplar. Tal como lo exige la ciudadanía a nosotros como legisladores y portadores de su voz y voto. El informe pre elaborado apenas recomienda una tibia sanción administrativa, ante un caso de clara corrupción que, claramente, quieren cubrir”, indicaron.

Compararon los casos de la exlegisladora oficialista, Norma Vallejo, tomando en cuenta que ambos fueron muy similares, según mencionaron. “La primera fue destituida por recomendación de un informe firmado por Galarza, que entonces integraba la Comisión para analizar el caso de Vallejo”.

“Mientras en el caso de Norma Vallejo bastó la comparecencia de un asesor para emitir un informe en su contra, en el caso de Ana Galarza pasa lo contrario: sus excolaboradores afirmaron que le habían ofrecido un puesto en el IESS para su destitución (Vallejo), mientras que, de parte de Galarza se le ofreció a Lenín Rodríguez (su acusador), la gestión y contratación en el despacho de otra legisladora de su misma bancada”, añadieron.

Dejaron en claro que respetan el debido proceso y que es por ello que se mantuvieron al margen del desarrollo de las sesiones de la Comisión Ocasional, sin embargo, reiteraron que no pueden permitir que se proteja a unos y se juzgue a otros. “Nuestra lucha contra la corrupción tiene que ser frontal, sin cálculo político y, menos aún, con dedicatoria”.

