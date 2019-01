EL TIEMPO (Cuenca) Docentes jubilados, de las aulas a la lucha social

Desde el 2015, todos los jueves alrededor de 100 jubilados protestan frente a la Gobernación del Azuay Un día a la semana está fijado para exigir sus derechos por el pago de compensación jubilar. Para febrero está previsto que se dé a conocer el monto asignado y cómo se distribuirán los recursos.

Todos los jueves, a eso de las 10:00, alrededor de 100 docentes jubilados se organizan con carteles y gritos frente a la Gobernación del Azuay para exigir el pago de su compensación jubilar. Es una acción que la hacen desde el 2015 y ni el cansancio, ni los dolores de la edad, ni los dolores de la ingratitud los detiene en esta lucha.

Ingratitud, porque sus años de trabajo y su entrega dentro de las aulas de clases, no han sido recompensadas para tener un digno descanso, y para ellos, esto es “desesperante”, como lo califica Vinicio Briones, jubilado del 2016. Considera que “no es justo que tengamos que pasar nuestros años protestando por algo que es nuestro derecho”.

“En vida, que nos pagaran”, se escuchaba ayer en un megáfono al ritmo de la canción “en vida, que me quisieras” de Gerardo Morán. Y ellos quisieran que en vida muchos de sus compañeros hayan podido disfrutar de lo que les corresponde. Entre ellos comentan que hay quienes abandonaron la lucha por enfermedades y en otros casos porque fallecieron.

En Azuay son 487 jubilados quienes esperan el pago de lo pendiente. Para este año el Gobierno anunció el desembolso de 350’000.000 de dólares para el pago de compensaciones en el país, noticia que les da una esperanza, pero de la cual no se confían.

Xavier Bermúdez, coordinador zonal del Ministerio de Trabajo, ratificó esa cifra, sin embargo, sostuvo que esperan directrices para conocer el monto exacto que destinarán para las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

Indicó que para febrero está prevista la visita del ministro de Trabajo, Andrés Madero, y se prevé arrancar con los pagos desde marzo.

De los ofrecimientos y promesas sabe Zoila Hernández, jubilada desde el 2015 y quien trabajó como maestra 40 años. Dijo que el nuevo ofrecimiento le da esperanzas, pero prefiere esperar para que haya una fecha concreta.

“Salir en grupo nos ha dado la fuerza para no desmayar todas las semanas. No estamos exigiendo nada que no nos corresponda. Son nuestros derechos, nuestros años de trabajo, nuestro esfuerzo. Es lo justo”, señala Hernández.

Sus compañeros la escuchan atentamente y de vez en cuando la interrumpen para recordarle que hay quienes esperan más de tres años y aún no han recibido un centavo.

Para Briones, es “humillante tener que rogar por nuestra compensación. Hemos aguantado hasta malas caras de funcionarios y solo queremos que sepan que nosotros tampoco queremos estar aquí todas las semanas, pero estamos obligados a movilizarnos mientras no haya una solución”.

Los jubilados pidieron que no se haga el pago por grupos.