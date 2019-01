OPINIÓN (El Oro) Venezolanos sienten el rechazo de orenses

Esto tras ataques a migrantes en varias provincias de Ecuador Sentados en los bordillos de las jardineras y veredas, se encontraba esta mañana un grupo de venezolanos ingiriendo algunos alimentos, mientras unos niños se entretenían jugando con las plantaciones en el parque centra de Machala. Decían estar cansados de caminar, sin encontrar nada que les permita ayudarse y enviar algo de dinero a sus familiares que se quedaron en Venezuela, pero que pese a lo difícil que lo estaban pasando no querían volver a su país.

Y es que tras el hecho violento suscitado en la ciudad de Ibarra, donde un ciudadano venezolano terminó con la vida de una ecuatoriana, el presidente Nicolás Maduro, activó el Plan Retorno, pero no a todos les convence volver al país llanero. Vivencias César Guillén, de 27 años de edad, llegó junto a sus hermanos, cuñadas y cinco infantes, desde Maracay, Venezuela hace cuatro meses.

Desesperanzado contó que en los lugares donde le dieron trabajo, no lo trataban como a una persona. Les daba igual si estaban lastimados, comían o no, pese a que había un acuerdo verbal.

Dijo que uno de sus últimos empleos fue en construcción, donde ganaba entre 10 y 15 dólares diarios, pero solo fue por unas semanas. Óscar Rojas, es otro venezolano que también prueba suerte en Machala. Reconoció que se ha encontrado con gente buena en Ecuador, solidaria y que les ayuda en lo que pueden; sin embargo, lo difícil está en la parte laboral, informó.

Aseguró que no les pagan lo que ofrecen, los hacen trabajar hasta pasadas las 21:00 y cuando “uno reclama, nos dicen porqué no te devuelves para tu país”, acotó. Génesis Seguera, de 26 años de edad, añadió que se encuentran vendiendo caramelos, porque estuvo trabajando en un restaurante y aunque pasaban los días no se le decía cuánto sería su salario y al pasar el mes, con tanta insistencia tan solo se le pagó 20 dólares por el mes de trabajo.

Indiferencia

Son familias completas las que siguen llegando a la capital orense, muchos de ellos se están quedando en esta ciudad para ahorrar un poco de dinero y seguir su trayecto hacia el Perú. No obstante, el accionar negativo del sábado de uno de sus compatriotas, también les pasa factura y muestra de ello es que incluso reciben el rechazo en los parques donde antes vendían artesanías, comentaron un par de jóvenes que caminaban cerca de la Gobernación de El Oro.

Asimismo, hubo familias como las de Guillén, que se les pidió que se fueran del parque, por un grupo de adultos mayores, señalando que eran malos y que se vayan del Ecuador, reveló. Otros de los consultados, mencionaron que los miran raro, como que todos los venezolanos fueran malos, cuando eso no es así y, ahora tampoco les quieren dar trabajo.

“No queremos volver a nuestro país por la situación de allá, que no se consigue la comida, no se consigue nada. Yo tengo tres hijos pequeños y no se consigue alimentos, ni la leche”, explicó Óscar Rojas.

Muchos de estos venezolanos se están dedicando al comercio informal, para ajustar el dinero que les permita obtener la Visa, para buscar mejores condiciones, aseguran. Mientras tanto, andan con los niños durante el día, sacando solo para una habitación 120 dólares, a lo cual se suman los gastos de alimentos, por lo que esperan pronto dejar Ecuador, puntualizaron.