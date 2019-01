Julian Assange pide a la CIDH que exija a EE.UU. que devele los cargos en su contra y que obligue a Ecuador a protegerlo

Además, su defensa acusó al Gobierno Nacional de contratar "servicios de seguridad especializados que habrían derivado hacia el espionaje" La defensa de Julian Assange pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al Gobierno de Estados Unidos que revele los cargos en su contra y que obligue a Ecuador a protegerlo frente a un posible proceso de extradición al territorio estadounidense. Además, en el escrito se emplaza al organismo para que "obligue" a Ecuador a poner fin a sus "actividades de espionaje" en contra del fundador de WikiLeaks y a terminar con el "aislamiento" decretado a través del Protocolo Especial.

“En definitiva, que lo proteja de la extradición a Estados Unidos, por estar sustentada en una persecución política, que fue la causa del asilo político, otorgado al señor Assange en agosto de 2012 en la sede diplomática de aquel país en Londres, donde permanece desde el 19 de junio de ese año”, indicó.

Como coordinador del equipo de abogados, Baltasar Garzón pidió además, un pronunciamiento favorable y urgente del organismo e hizo un llamado a “la solidaridad internacional con esta causa en la que la libertad de acceso a la información y de difusión de esta libremente está en grave riesgo”.

Tras señalar que Estados Unidos sigue negándose a revelar los cargos contra Assange, los abogados de Assange señalaron en su escrito que la revelación del país norteamericano de que “ha abierto una investigación” en contra de su defendido ha conmocionado a la comunidad internacional.

Además de solicitar a Estados Unidos que dé toda la información sobre los cargos imputados a Assange, los letrados indicaron en su petición, que los fiscales federales estadounidenses han contactado a personas en su país, Alemania e Islandia para "presionarlos con el objetivo de que testifiquen en contra" del fundador de WikiLeaks.

"Esos acercamientos están relacionados con las publicaciones de WikiLeaks sobre la diplomacia estadounidense, Guantánamo, las guerras de Irak y Afganistán. El esfuerzo de publicación conjunta entre WikiLeaks, el 'New York Times', McClatchy, 'The Guardian', 'The Telegraph', el británico Channel 4, Al Yazira, The Bureau of Investigative Journalism, 'Der Spiegel', 'Le Monde', 'El País', 'The Hindu' y Reuters, entre otros, ganó numerosos premios periodísticos y supuso la creación de un modelo colaborativo usado en filtraciones posteriores como las de los Panama Papers”, explicaron.

Asimismo, denunciaron “los esfuerzos de la Administración Trump en contra de Assange en el Gran Jurado que contra Wilileaks se abrió en 2010 en el Distrito Este de Virginia". "La Administración Trump, que ha sufrido filtraciones de información clasificada en sus dos primeros años, está estableciendo un peligroso precedente que le permitiría ir contra el 'New York Times' y otras cabeceras nacionales en el futuro”.

Aseguraron además, tener evidencias que acreditan que el Gobierno de Trump "intenta presionar a Ecuador" para que entregue al fundador de WikiLeaks y denunciaron que "importantes figuras políticas estadounidenses habrían remitido graves amenazas contra Ecuador, a diferencia de las amenazas veladas que habían hecho con anterioridad".

Según señalaron, su defendido está siendo sometido a "operaciones de espionaje" en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanece refugiado desde 2012. En concreto, afirma que el Gobierno ecuatoriano contrató "unos servicios de seguridad especializados, que, lejos de trabajar en defensa del asilado, habrían derivado hacia el espionaje del mismo y el de aquellos que le visitaban".

También criticó que el Ecuador haya dado una orden de “aislar” a Assange, “dificultando e impidiendo en ocasiones que este tenga acceso a la visita de sus abogados, afectando a su derecho a la defensa”.

“Ecuador está obligado a poner fin al régimen de aislamiento impuesto a Assange, y suspender la aplicación del llamado Protocolo Especial y garantizar que sus derechos como asilado son respetados”, añadió.

