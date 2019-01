Reprogramación de Ser Bachiller no afectará a proceso de graduación de estudiantes

Ministerio de Educación aseguró que cambio del examen no significa que existan irregularidades Por medio de un comunicado el Ministerio de Educación dio a conocer que la reprogramación del examen Ser Bachiller no afectará el proceso de graduación de los estudiantes. "esta cambio no significa que existió alguna irregularidad en la evaluación. El propósito es que todos los sustentantes rindan el examen en igualdad de condiciones", dice el comunicado.