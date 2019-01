El Gobierno Nacional cambiará el pensum educativo para erradicar la violencia de género

Según el secretario Juan Sebastián Roldán, temas como la convivencia familiar, ética, cívica y el amor por la patria serán parte de este nuevo modelo El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto con Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente Lenín Moreno; y el secretario de Comunicación Andrés Michelena; confirmó que una de las acciones que emprenderá el Gobierno Nacional para erradicar la violencia y los casos de femicidio en el país es la modificación del pensum de estudios sobre convivencia familiar, ética, cívica y amor con la patria, en escuelas y colegios.

“El Presidente de la República lo anunciará en las próximas semanas. Comenzaremos a trabajar con cuáles son esos elementos que, desde niños, harán que nosotros vayamos entendiendo una nueva forma de convivir. No podemos golpearnos, no podemos tener a la violencia como el elemento de relación, no puede ser que, desde pequeños, no sepamos lo grave que es la violencia entre hombres y mujeres”, indicó.

A su criterio, Ecuador no puede vivir con la “lógica xenofóbica” de que el extranjero, por ser extranjero, es malo. “Eso lo vamos a tratar en el pensum educativo y vamos a hacer una reforma que además, va a tratar lo que, lamentablemente, se dejó de lado en el gobierno anterior, que es la ética, la cívica, el amor por la patria”.

Asimismo, el Segundo Mandatario mencionó que el Gobierno Nacional ha estado conversando directamente con la Policía Nacional y que, más allá de respaldarlos, están tomando decisiones que significan mejorar la situación de seguridad que tienen que sentir los uniformados para ejercer su trabajo.

“Ellos tienen que sentirse seguros de que si toman la decisión del uso de la fuerza, que sea justificada, por ejemplo, van a tener el completo respaldo del Gobierno Nacional. Eso es lo que estamos haciendo, cuartel por cuartel si es que es necesario, visitando a nuestros policías para que sepan que así será”, manifestó.

(JPM)

Fuentes: Sonorama – Twitter El Universo

