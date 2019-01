OPINIÓN (El Oro) Canal de riego convertido en basurero desmejora ornato del sector

Moradores se quejan de falta de agua potable Los moradores de la barriada "La Conaca" ubicada junto al nuevo cementerio general del cantón Pasaje, calle Eloy Alfaro, sienten incomodidad porque el canal de riego que administra la Prefectura de El Oro se ha convertido en basurero que desmejora el ornato del sector y emana olores desagradables debido a la descomposición de animales muertos.

El canal de riego en su trayecto recoge todos los deshechos de los diferentes asentamientos poblacionales de la vía a Cuenca. En la barriada antes indicada es normal observar todos los meses del año, especialmente en invierno, que se tapona por la acumulación de basura y animales muertos que afecta a más de 50 familias que ven con preocupación la falta de limpieza constante para que no afecte la salud de la población.

Rodrigo Armijos Samaniego, habita en la Conaca hace muchos años, señala que el canal de riego permanece todo el tiempo lleno de basura. “Hemos pedido al Consejo Provincial de El Oro que den mantenimiento pero nadie se acerca a limpiar el canal, es cuestión del Prefecto solucionar el problema”, mencionó el contrariado ciudadano.

Por su parte, María Pineda indicó que el canal se llena de basura porque desde arriba recoge basura, pasa por el cementerio y ahí se contiene todo. “Es un desaseo, los obreros de repente vienen a limpiar, como usted ve hay animales muertos. La verdad es que todo se ha pedido pero no vienen y los olores son insoportables”, recalcó.

Esilda Márquez, recuerda con nostalgia que antes el canal era aseado. “Mis hijas se iban a bañar, era lindo”. Al cruzar por el cementerio para dirigirse al centro los olores molestan a los transeúntes y moradores del sector. “Los perritos que tenemos se van a revolcar en la mortecina y es un problema. Pedimos a las autoridades que vengan cada 8 días por lo menos a limpiar, no cada 3 meses”.

El canal de riego de la Prefectura de El Oro recorre los sectores: camal municipal, La Conaca, Velasco Ibarra, Los Tigres, La Gonzales, Cdla del chofer 2. En el trayecto se observó que el nivel del agua estaba bajo y acumulación de basura.

Seis meses sin agua

Los moradores de la barriada La Conaca también expusieron el problema de abastecimiento de agua. “No tenemos agua ya 6 meses, la ropa está ahí amontonada y no se la puede lavar, a veces que viene cogemos, pero más de aguas lluvias”, señaló Esilda Márquez. Han acudido por varias ocasiones a Aguapas EP y no tienen agua, cancelan mensualmente tengan o no el servicio. “6 meses que no tenemos agua. Nos fuimos a Aguapas y no nos dan solución vienen, pero igual queda inconcluso eso, y no hay agua”, recalcó María Pineda.