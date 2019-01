#TodosSomosMartha convoca a marchas en Quito y Guayaquil

Ciudadanía expresa la urgencia de erradicar la violencia contra las mujeres. No piden pronunciamientos oficiales, sino acciones concretas para combatir este problema "No estás sola", "Estás con nosotras", "Lucharemos por tu justicia", "Es momento de cambiar", "No queremos voces silenciadas", "Necesitamos acciones ya". En redes sociales se observan estas frases junto a la etiqueta #TodosSomosMartha, para unirse al apoyo de esta chica que fue violentada sexualmente por tres hombres. Este lunes 21 de enero se realizará una marcha para pedir justicia.