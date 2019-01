EL NORTE (Imbabura) Investigaciones por la muerte de un exchofer de la Fiscalía no avanzan

La reconstrucción de los hechos que debía realizarse ayer no se efectuó. La familia de Humberto Pillajo, pide celeridad en la investigación. "Mija no se preocupe ya voy". Fueron las últimas palabras que escuchó Mayra Araque de su esposo Humberto Pillajo. Hace 13 meses falleció tras un hecho confuso, que hasta el momento no se ha podido aclarar. Ayer se tenía previsto realizar la reconstrucción de los hechos, pero no se pudo.