Audio Enero 18- Jefferson Pérez



Candidato comentó que lo rumores que supuestamente apoyaba al dictador Augusto Pinochet forman parte de campaña sucia El candidato a la Alcaldí­a de Cuenca, Jefferson Pérez, denunció que hay una campaña sucia en su contra por parte de otros polí­ticos. "Cuando se sienten amenazados generan rumores con estrategias caducas. Inclusive, hemos descubierto que hay ataques desde otros países, lo que nos demuestra que han contratado a asesores y empresas internacionales para atacar a un ciudadano. A pesar de esto nosotros seguiremos trabajando".

Se refirió a los rumores que surgieron en redes sociales sobre una entrevista que entregó el postulante donde habla del periodo del dictador Augusto Pinochet en Chile. “No estoy juzgando si fueron buenos o malos los cambios que hizo, simplemente fue un período de la historia. Como nosotros hablamos del muro de Berlín, la construcción de este fue un tiempo en la historia, cuando hablamos de la caída de este muro, fue lo mismo. Obvio en la humanidad nos alegramos cuando cayó el muro”.

Comentó que la entrevista donde el nombra a Pinochet, está hablando de la Consulta Popular que se estaba planteando hace 8 años. “En ese tiempo se pretendía hacer una concentración de poderes. Eso pasó en algunos países, tanto así, que personas se declararon dictadores, probablemente en otros países como los nuestros se debería tener una posición más directa”.

Explicó que estas declaraciones fueron realizadas en un contexto político específico. “Jefferson Pérez jamás ha dicho que ha admirado a X, Y o Z. Eso es totalmente falso. Lo que se dijo es que uno debe tener la frontalidad para decir las verdades, eso es básicamente. Esta noticia es falsa y está apegadas a viejas prácticas profesionales”.

Aseguró que esto forma parte de la campaña sucia en su contra, “cuando los viejos políticos se siente presionados se apegan a estas prácticas del engaño y ahora hay miles de rumores que han generado con estrategias caducas, que se conocen de toda la vida. Nosotros somos gente honesta y transparente, que tomamos la decisión de dar el paso para entrar a la política”.

“Este es un paso durísimo porque estas personas, que han manejado el contexto electoral ahora se sienten amenazados. Nosotros como ciudadanos buscamos compartir con la sociedad nuestros objetivos y mostrarles que podemos desarrollarnos”.

Comentó que por este motivo otras personas se sienten amenazadas, “creen que van a perder sus privilegios partidistas, individuales y personales. Pero nosotros siempre hemos cumplido la ley. Sin embargo, de manera coincidencial el Jefferson Pérez, que todos han conocido toda la vida, ahora resulta que inscribe su candidatura y ahora es el peor ciudadano del mundo”.

Explicó que en el último mes hubo varios rumores en redes sociales pero, “inclusive se puede ver que estos ataques están viviendo desde otros países, que nos hacen suponer que existen políticos que han contratado asesores, empresas internacionales para que ataquen a un ciudadano. Eso es preocupante”.

Pérez aseguró que los rumores en su contra seguirán apareciendo, “no me sorprendería que el día de mañana alguien se atrevería a decir que no soy ecuatoriano o que no amo al país, cuando he dejado mi vida en las pistas por la nación”. El candidato aseguró que todo el proceso de inscripción a la candidatura se ha realizado apegado a la Ley.

“Nunca hemos hecho nada que siembre la menor duda”. Sobre la impugnación que se presentó ante el CNE porque el candidato tendría un medio de comunicación, Pérez, desmintió esto y aseguró que sí es socio de una radio pero que no está al frente del mismo.

“Nosotros siempre hemos sido emprendedores. Lo que hemos hecho es tener una vida honesta. En el año 2005, conjuntamente con ciudadanos hicimos un proyecto para obtener una frecuencia de radio y esto se hizo con varios socios. Durante tres años participamos en un concurso”. Comentó que la Constitución dice que al momento de inscribir una candidatura a un ciudadano como persona natural no puede tener contratos con el estado o ser generante de una empresa.

“El hecho de que yo haya invertido en un proyecto no quiere decir que yo sea el gerente. Estas son las malas prácticas que siguen ocurriendo en la política. Jamás he ofendido ni a la institución, ni a las leyes. Los liderazgos de hoy deben ser humanistas, democráticos”. Aseguró que este tema también esta aclarado por el Código de la Democracia.

“No les vamos a permitir que los políticos de siempre destruyan el derecho de los ciudadanos para poder participar en un proceso democrático”. Comentó que esta impugnación contra su candidatura se la hizo ante el Tribunal Contencioso Electoral, saltando el debido proceso.

“Porque de manera sospechosa, mientras el resto de candidatos han tenido impugnaciones en el tribunal provincial, en nuestro caso se presenta ante la última instancia. La ciudadanía debe darse cuenta con que grupos de políticos nos estamos enfrentando. Jamás hemos ofendido a nadie. Estamos abiertos a todos los organismos de control”.

Asimismo el candidato a la alcaldía de Cuenca agradeció estos ataques por parte de otros políticos. “Somos ciudadanos de a pie, me forje en las calles, trabajo en las calles. Esta candidatura es para los cuencanos y de ellos. Nosotros fuimos hechos entre el hambre y la necesidad. Nosotros no nos vamos a dejar”.

“Esta va a ser la primera vez que se gane una candidatura diciendo la verdad”.

Asimismo que su plan de trabajo contará con cinco ejes principales. “Tenemos problemas en términos de empleo. El empleo no adecuado es extremadamente alto, es posible que ya estemos llegando a una explotación laboral, eso tenemos que trabajar. También actuaremos en la movilidad integra. El tercer eje es una Cuenca activa, cuarto es la seguridad y nuestro quinto eje es la ciudadanía y gobernanza. Este proyecto fue armado desde las calles y no en un escritorio”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato