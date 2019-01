La versión de Tomislav Topic se postergó por dos semanas

El empresario asegur que no saldr del pas La comparecencia del gerente de Telconet, Tomislav Topic Granados, que estaba programada para hoy en la Fiscala, qued postergada por dos semanas. El empresario deber explicar el uso y destino de las transferencias realizadas entre 2012 y 2013 por la empresa china Glory International Industry a su hijo, Jan, por cerca de USD $16 millones, de los cuales USD $13,5 millones correspondan a un supuesto aporte para el proyecto de cable submarino que fue instalado y administrado por Cable Andino, tambin de propiedad de los Topic.

En un comunicado de prensa, el empresario ratificó que no saldrá del país. “Ya he confirmado a la Fiscalía que estaré presente en la nueva fecha, de la misma manera que he atendido todas sus citaciones anteriores", dijo.

En el comunicado, Topic, además indicó que su intención nunca será salir del país. "Por el contrario, sigo aquí, dedicado a mi trabajo y también a mi defensa legal y mediática ante las múltiples falsedades e incorrecciones que se han difundido recientemente", señaló.

Topic se considera inocente de los casos sujetos a investigación por la Fiscalía. "Aguardo confiado que el análisis objetivo e imparcial de mis actuaciones conducirá a que la Fiscalía emita las resoluciones de cierre de dichas investigaciones", expresó.

Finalmente, agradeció las muestras de solidaridad y aprecio en este caso.

