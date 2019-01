Desde el 21 de enero inicia atención de centro de matriculación y revisión técnica

Desde el 21 de enero inicia atencin de centro de matriculacin y revisin tcnica

AMT registr 448. 000 vehculos matriculados La Agencia Metropolitana de Trnsito (AMT) informa que los centros de matriculacin y revisin tcnica vehicular estarn listos para ejecutar los trmites respectivos desde el lunes 21 de enero. Adems, explican que aquellos que no cumplieron con este trmite en 2018, debern sumar los siguientes valores segn corresponda: $25.00 por calendarizacin, $25.00 por no cancelar el valor de la matrcula y $50.00 por no asistir a la convocatoria de Revisin Tcnica.