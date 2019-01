Detenidos por presunto abuso sexual a Martha fueron traslados a cárcel de Latacunga

Detenidos por presunto abuso sexual a Martha fueron traslados a crcel de Latacunga

El operativo se realiz en la noche del jueves 17 de enero de 2019 Tras las investigaciones en el caso de brutal agresin sexual contra una mujer de 35 aos, los imputados Juan Andrs I., Jhon Alexander C. y Danny Pal C, que haban sido detenidos anteriormente, fueron trasladados a la crcel de mxima seguridad de Latacunga, as lo confirm el Ministerio de Justicia.