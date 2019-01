Lion, el ecuatoriano que conquistó a los jueces de "La Voz España"

Su versin del tema "Toxic" hizo que los "coaches" den vuelta a la silla Un joven ecuatoriano de 18 aos, que trabaja de camarero en un establecimiento de Barcelona, deslumbr con su voz a los cuatro integrantes del jurado del reality 'La Voz Espaa' al interpretar el tema 'Toxic' de Britney Spears. Luego de participar en el programa Operacin Triunfo 2017 y ser eliminado en la segunda fase, Joel Lion se dio una segunda oportunidad para ser conocido en el medio artstico, y triunf en las audiciones a ciegas de La Voz.

Antonio Orozco y Pablo López fueron los primeros 'coaches' en caer rendidos ante la voz de Lion. Luego le siguió Luis Fonsi, que presionó el botón con la cabeza, y después giró Paulina Rubio, quedando así los cuatro sorprendidos por su talento.

"Me parece genial que hayas transformado la canción. No es fácil hacer lo que tú acabas de hacer. Lo que yo quiero como coach es un participante valiente, que no imita, sino que lo hace su manera”, le dijo Luis Fonsi.

Los jueces solo tuvieron halagos para el joven que usa su apellido como nombre artístico, e intentaron convencerlo para que acepte ser parte de sus equipos, pero finalmente Lion escogió a Luis Fonsi.

La Voz España es transmitido por el canal Antena 3. Su primera temporada se realizó en 2012. El pasado 7 de enero se estrenó la nueva temporada del concurso a nivel nacional en el país europeo.

El vídeo del show de Lion se popularizó en redes sociales, sobre todo en la plataforma YouTube, en donde consiguió más de 200.000 reproducciones en 24 horas. (FO)

Fuente: Twitter Antena 3 - Expreso - El Comercio

🎼🎤"And I love what you do

Don't you know that you're toxic?"🎤🎼

¡Britney está de vuelta en el cuerpo de Lion! 😎💥

https://t.co/REHHIHxm4Y #LaVozAntena3 pic.twitter.com/jDn0pp4ans — La Voz Antena 3 (@LaVozAntena3) 16 de enero de 2019

Video completo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=245&v=tsng2gkGgfg

https://www.youtube.com/watch?time_continue=245&v=tsng2gkGgfg