LA GACETA (Cotopaxi) Con siete meses de retraso, hoy se inaugura El Molinero

Los niños son el grupo más vulnerable por la falta de acera en El Molinero La obra que durante su ejecución afectó la economía, dotación de agua, y movilidad de los habitantes del barrio San Felipe, será inaugurada pese a que los moradores la señalan como "incompleta" al faltar una acera junto al cementerio. La inversión supera los 2 millones de dólares.

El 11 de septiembre de 2017 el Municipio de Latacunga inició la construcción del paso deprimido en el barrio San Felipe, para descongestionar el tráfico en el tramo entre esa ciudad, Pujilí y Zumbahua.

El consorcio Cinco de Junio encargado de ejecutar la obra tuvo 9 meses de plazo para la entrega, es decir, debió entregarse en junio del 2018.

“Aún no está completa, le falta una acera, no sé por dónde vamos a transitar los peatones”, reclamó Estela Herrera, la moradora se refiere al costado derecho del tramo justo en la salida a Pujilí junto al cementerio, este espacio no tiene vereda.

Según el alcalde, Patricio Sánchez, esto se debió a la oposición de los moradores que impidieron que se expropie parte del cementerio para construir la acera. El cementerio es propiedad privada.

Aseguró que hasta llegar a un consenso se colocará montículos, paso cebra y semáforos en el lugar donde falta la acera, además de la coordinación permanente de la Policía Nacional para evacuar a los peatones que transitarán por el lugar especialmente en la mañana y medio día que los alumnos de la U.E Ana Páez pasan por el lugar.

Sánchez dijo que más de 20 mil vehículos transitarán diariamente por este tramo.

La inauguración será hoy a las 19:00 y a las 20:00 se tiene prevista la presentación del grupo Don Medardo y sus Players, “no nos interesan los cantantes que vengan, pueden traer a Ricky Martín, lo que queremos es una obra completa, bien hecha, que no nos quieran comprar con esas cosas, los tiempos ya cambiaron”, reclamó Luis Corrales, morador.