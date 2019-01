"Presiones", denunció la Presidenta de la CNJ para enviar los nombres de la terna para la Judicatura

Además, Paulina Aguirre rechazó las acusaciones realizadas en su contra sobre supuestas irregularidades para su designación como jueza Luego de las acusaciones que recibió la presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Paulina Aguirre, acerca de que las pruebas teóricas con las que rindió sus exámenes en el concurso para elegir jueces no se podrían encontrar, la funcionaria judicial se defendió y calificó como "miserable" al video que difundió el portal "Factores de Poder" donde se cuestiona su designación en el 2011. Además, denunció que hubo presiones en la CNJ para enviar los nombres de la terna para integrar el Consejo de la Judicatura (CJ).

“Las pruebas fueron públicas, las que dimos en el 2011 fueron públicas. Esta prueba teórica que ahora aducen que yo no la he dado fue en el Centro del Teleférico y la filmación de las pruebas está todavía en la televisión”, dijo.

Aseveró que cuando conoció, en noviembre del 2017, de que alguien había pedido, con dedicatoria, su nombre en las pruebas, se acercó a la Judicatura a pedir copias certificadas de todos sus documentos. “Tengo todos estos datos de las notas, de las pruebas psicológicas sobre quién las superó y quién no”.

“Sin embargo, en ese video veo que le han alterado y que dice ‘No pasa’. Pero tengo copia certificada del Consejo de la Judicatura, que ha dado esa información, ahí consta que hemos superado esa prueba. En cuanto a la teórica, fue un tema público. No fue a mano y por eso no la tienen a la mano, pero no solo es la mía, sino la de todos porque la dimos en una computadora”, afirmó.

Para Aguirre resulta “sospechoso” que esta información salga un día antes de que envíe la terna para la conformación de la CNJ. “No voy a permitir que una carrera judicial de más de 30 años, limpia y sin una sola sanción, se vea atacada en este momento, por intereses oscuros de quienes quisieron estar en la Corte”.

“Saben que yo soy una mujer firme, recta y honesta. A mí no me pudieron manipular y no lo podrán hacer jamás. Yo siempre defenderé la independencia judicial sobre todo lo demás”, ratificó.

