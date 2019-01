María Mercedes Cuesta sorprende con testimonio en Asamblea: "No puedo mandar a la cárcel a una mujer que ha sido violada"

La legisladora de FE defendió la despenalización del aborto en casos de violación con una sentida confesión durante el debate sobre las reformas al COIP Gran impacto causó la intervención de la legisladora de Fuerza Ecuador (FE), María Mercedes Cuesta, en el debate sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En especial, al referirse al tema del aborto no punible por violación. "No puedo mandar a la cárcel a una mujer que ha sido violada", ratificó, confesando que ella también fue víctima de este delito cuando era niña.

“Soy una persona de fe. Reconozco y respeto que el Ecuador sea un Estado laico y que la religión, de ninguna manera, puede inmiscuirse en la legislación, de ninguna forma. Mi moral y mi religión no pueden prevalecer sobre el bien común. He aguantado, durante semanas, insultos de toda clase, pero nadie sabe del mal, sino solamente la cuchara”, inició diciendo.

Cuesta ratificó su defensa a la vida desde la concepción, pero reiteró que, como mujer, víctima de una violación y de abuso sistemático, no puede condenar a una mujer violada. “No puedo ser inhumana y no puedo enviar a la cárcel a la víctima de un delito que es uno de los más atroces que una mujer puede vivir”.

“¿Cómo puedo encarcelar a una mujer a la que se la ha violentado, que muchas de ellas no hablan por miedo y que son violadas sistemáticamente por sus vecinos, padres, abuelos, primos, por sus parientes más cercanos? No puedo, pero sí puedo pedir que el Estado se haga cargo de esa mujer, que la acompañe. Criminalizarla y meterla a la cárcel, no puedo”, refirió.

Más tarde, en una breve entrevista en Ecuavisa, la asambleísta confirmó haber sido víctima de violación. “Realmente te quitas un peso de encima muy grande porque, en mi caso, cuando eres chica te sientes culpable, sucia, que hiciste cosas malas. No puedo decir que no me duele, me sigue doliendo. Creo que voy a encontrar paz cuando encuentre a quien abusó de mí y logre perdonarlo porque no lo he perdonado”.

Por eso, la asambleísta de FE está a favor de despenalizar el aborto en casos de violación. “Si me violaran hoy y saliera embarazada, no abortaría, decidiera tener a mi hijo. Pero no puedo enviar a la cárcel a una mujer desesperada, que ha sido violada, no la puedo mandar a la cárcel”.

Nota: Puede revisar el video de las declaraciones de María Mercedes Cuesta, aquí: https://bit.ly/2Hf82nv

(JPM)

Fuentes: Asamblea Nacional – Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com