Presidente Lenín Moreno y Julio César Trujillo definirán futuro de Pablo Celi y Contarloría

Esto será informado a la nación el próximo 17 de enero El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) emitió un texto en el cuál se informó que mañana, jueves 17 de enero, el Presidente de la República, Lenín Moreno y Julio César Trujillo, presidente de esta entidad darán a conocer el futuro de Pablo Celi y la Controlaría General del Estado.

"El consejo dará una declaración conjunta con el presidente de la República, Lenín Moreno, a las 12H00 de este jueves 14 de enero de 2019 en el Palacio de Carondelet, sobre la estructuración de la Contraloría General del Estado y de cual dependerá la situación del contralor subrogante (Pablo Celi)", reza el texto aprobado por el organismo transitorio.

La decisión a tomar este día era si Pablo Celi, quien está en el cargo actualmente, continuaba en funciones o si se escoge a alguien más. Myriam Félix, miembro del CPCCS-T, aseguró que hay variedad de opiniones sobre este tema.

“Vamos a tener una reunión de trabajo y trataremos el tema de la Contraloría. Vamos a hacer un análisis. En el Consejo hay una diversidad de criterios y tenemos que ponernos de acuerdo”. Explicó que estas opiniones están destinadas al “buen trabajo que ha hecho el Contralor”. “Estamos sopesando esa gestión para elegir un nuevo Contralor”.

“Lo que estamos discutiendo es sí ratificamos en el cargo a Pablo Celi y no organizaríamos el concurso en este cargo. Todavía no está nada definido y hoy lo decidiremos”. Feliz destacó la actuación de Celi, “a mí me gusta el trabajo que ha venido haciendo el Contralor, sobre todo, en estos momentos donde se está descubriendo tanta corrupción. Yo creo que la presencia de este funcionario es muy importante”.

En un inicio se había convocado una sesión abierta, este miércoles 16 de enero del 2019, para tratar el tema del Contralor pero esta fue suspendida. También se analiza la posibilidad de cambiar la actual Contraloría por un Tribunal de Cuentas como los que funcionan en otros países. (BGV)

Fuente: Twitter/ El Comercio/ Ecuadorinmediato