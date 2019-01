El monitoreo de la publicidad electoral no se podría realizar por falta de concurso

Hasta hoy el Consejo Nacional Electoral no ha realizado la convocatoria para escoger la empresa privada para el monitoreo Los tiempos corren para los consejeros electorales y no acaban de definir varias tareas que son imprescindibles para la realización de los comicios del próximo 24 de marzo. Uno de ellos, que garantiza la equidad y la transparencia, es el control y monitoreo de la publicidad electoral de las organizaciones y de los actores políticos. De acuerdo con los plazos legales para la convocatoria y adjudicación este momento ya no se podría supervisar la publicidad desde el 4 de febrero cuando empieza la campaña electoral.