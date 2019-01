OPINIÓN (El Oro) Lotización "2 de Agosto": promesas y necesidades incumplidas

Moradores reclaman mayor atención de autoridades Limita con los barrios: Pasaje Libre, Colinas del Sur, Los Saltos, Paquisha y La Unión. La construcción de las viviendas en su mayoría son de caña, madera y concreto. Durante su corta existencia son escasas las obras que tiene el sector. Sus moradores aspiran que las autoridades municipales y provinciales atiendan sus requerimientos que les permita alcanzar el ansiado buen vivir, que contempla la Constitución del Estado.

Mejoramiento vial Víctor Araujo Salinas, presidente del Consejo Barrial de la lotización 2 de Agosto, señaló que su sector se encuentra olvidado de la obra municipal. Las lluvias registradas los días 7 y 14 de enero causaron inundación de calles, que ahora se convirtieron en lodazales, imposibilitando el tránsito vehicular y peatonal.

“Hay bastantes niños que juegan en la tarde y se meten en las pozas de aguas putrefactas y por su inocencia desconocen que se pueden enfermar por la contaminación”, indicó. Libia Cárdenas, detalló que existe lodo en todas las calles desde la avenida principal, “no podemos salir de las viviendas sin ensuciarnos, llevamos sandalias y zapatos para ponernos luego”.

Recalca que han hablado con autoridades municipales pero no hay ninguna respuesta y siguen con el lodo. “Las calles están bajas, dos lunes sufriendo inundación en calles, el agua llegó hasta la rodilla e ingresó a las viviendas, hasta las aguas servidas del drenaje se salió”, expresó la angustiada señora. La calle principal está intransitable, por ahí ingresan y salen del sector los buses de la línea 3 de la cooperativa Jolumbo.

Los moradores prevén que en los próximos días la alcaldía mejore la vialidad de la zona, porque sus dirigentes ya han solicitado al primer personero municipal la atención a estas necesidades de la población. Agua potable La dotación regular de agua es otro de los problemas de nunca acabar, pues el servicio no les llega desde hace varios días. Los moradores se abastecen de agua lluvia para realizar las labores domésticas.

“La falta del líquido vital es constante, el tanquero no llega por acá, cada morador se abastece como puede”, señaló Carmen Macas, que cancelan sus obligaciones a la empresa pública Aguapas EP tengan o no el servicio. Alcantarillado En la lotización 2 de Agosto no existe alcantarillado, la primera fase llegó solo hasta Colinas del Sur bajo. Además, la población requiere un drenaje para aguas lluvias. Las descargas de aguas servidas la población las realiza al estero El Burro, “cuando llueve se desborda ya que en su trayecto recoge los desechos de algunos asentamientos poblacionales”, mencionó Araujo.

Han solicitado al Municipio de Pasaje realice el mantenimiento del estero El Burro porque en cada lluvia se desborda el canal, está copado de desechos y maleza que tapona los tubos que están ubicados en las intercesiones de las calles. “Que ayuden con la limpieza del estero El Burro, obra que no requiere inversión, solo maquinaria y personal”, destacaron. El estero El Burro recoge las aguas servidas de los barrios: Pasaje Libre, 2 de Agosto, Santa Martha, San Pedro, El Manantial y otros.

Solares baldíos Más de 320 terrenos son bajos y están llenos de agua, los mosquitos hacen criaderos afectando a toda la comunidad de la lotización, señalaron las moradoras Libia Cárdenas y Carmen Macas. Han solicitado al municipio que notifique a los dueños y se acerquen a realizar la limpieza, en caso de no hacerlo que la comisión de Ordenamiento Territorial ejecute la ordenanza municipal y lo que determina el COOTAD.

El municipio debe notificar a estos malos ciudadanos que tienen abandonados los terrenos convirtiéndose en foco de infección, los más propensos a enfermedades son los niños y adultos mayores, recalcaron los habitantes del sector. Falta de control policial La inseguridad se apodera del sector sur de la ciudad y la lotización 2 de Agosto no es la excepción, sus moradores manifiestan que los asaltos y robos son constantes en el sector.

Hacen un llamado a la fuerza del orden para que realice controles y patrullajes constantes en la zona y barrios aledaños que se ven amenazados porque los solares baldíos por estar llenos de maleza se prestan de guarida de antisociales y de botadero de basura. Luminarias Los postes de alumbrado público que tiene la lotización 2 de Agosto en su mayoría fueron adquiridas por los moradores. Unos focos y cables los suministró la empresa eléctrica, señaló Araujo. La energía eléctrica llega al sector por la inversión que la población realizó en su momento.