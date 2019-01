EL RÍO (Los Ríos) Sin derechos políticos

CNE explicó por qué no se calificó la candidatura de Galo Lara En la sentencia además de terminar el tiempo de reclusión que le correspondía (10 años), también le quitaba los derechos de ciudadanía. "Es una sentencia del juez que no puede ser desestimada o ignorada; por esa razón no se aprobó la inscripción del Galo Lara, sin embargo, él tiene la posibilidad de apelar al Tribunal Contencioso Electoral, entidad que deberá pronunciarse en su debido momento", dijo Atamaint.