REVELACIÓN: Juez ecuatoriano habría recibido sobornos de USD$ 500 mil para arreglar caso de Telmo Castro

El periodistas, estadounidense, Keegan Hamilton, en su cuenta de twitter ha publicado los detalles de la versión de Cifuentes. También el imputado menciona a militares del ejército ecuatoriano ayudando con el narcotráfico, sin embargo, esta persona no da nombres dentro del caso.

Señaló que en Ecuador se retiraban tarjetas de débito prepagadas, cargadas con USD$ 9.900, y que en el país el cartel mexicano tenía una compañía de seguros que ayudaría a lavar el dinero. Cifuentes también aseguró que habrían adquirido armas de grueso calibre de contactos militares en Ecuador y Honduras.

Las autoridades del Ejército ecuatoriano manifestaron semanas atrás, cuando Jorge Cifuentes involucró a Telmo Castro en el juicio y señaló que este usaba carros del Ejército para transportar la droga, que Castro había sido separado antes de filas militares. (BGV)

Fuente: Twitter Keegan Hamilton/ El Universo/ Ecuadorinmediato

Until today it seemed like every weapon used by the cartel came from the US, but Alex described how they acquired heavy weapons from military contacts in Ecuador and Honduras, including RPG 7s, C4 explosives, assault rifles, and MGL 30mm grenade launchers, similar to this one. pic.twitter.com/mWtjUvZdVD