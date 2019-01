Hidroeléctrica Minas San Francisco fue inaugurada por el Gobierno

Ministro de Energía aseguró que no se privatizará "el patrimonio de 17 millones de ecuatorianos" Este martes, 15 de enero de 2019, el Gobierno Nacional inauguró la Central Hidroeléctrica Minas San Francisco, ubicada entre las provincias de Azuay y El Oro. A este evento acudió el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, quien aseguró que no se privatizará o venderá el "patrimonio de 17 millones de ecuatorianos". Esta obra ya funcionaba desde el año pasado.