Consejero Luis Verdesoto denuncia "dinero del narcotráfico" en elecciones del 2019

Expuso que tienen información de parroquias puntuales El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, anunció que tienen información de que en la campaña para las elecciones seccionales de marzo de este año, existe "la penetración puntual en determinadas áreas del país del dinero del narcotráfico". Manifestó que llamarán la atención a estas organizaciones y están preparando los documentos para presentarlos en la Fiscalía y los organismos correspondientes.

Durante una entrevista radial en Pichincha Universal, al referirse sobre el proselitismo en medios de comunicación, Verdesoto señaló que no han tenido casos. El periodista interrumpe su respuesta para recordarle que sí hay un caso, “el de Radiovisión, con el señor Diego Oquendo”.

“Aquello que se difunde en los medios, si no llega mediante un actor activo al CNE, no es tratado”, afirmó Verdesoto al precisar que los medios de comunicación, de acuerdo a la Ley, no pueden hacer proselitismo.

Sin embargo, considera que se tiene que trabajar en los delitos mayores. ¿Cuáles son estos delitos? Por ejemplo, dijo, “la penetración puntual en determinadas áreas del país del dinero de narcotráfico en elecciones”.

Expuso que tienen alguna información en parroquias puntuales. “Este no es un tema de demensión cuantitativa nacional, pero tiene absoluta gravedad en términos cualitativos”, aclaró.

Verdesoto comentó que están terminando el documento para, posteriormente, entregarlo en la Fiscalía y en los organismos correspondientes.“Lo que haremos simplemente es llamar la atención en los casos que conocemos porque no existe tipificación de delitos electorales sobre esto, quien tiene el manejo de lavado de activos es la Fiscalía”, afirmó.

En otro punto, expuso que hay “un déficit de información” por la cantidad de candidatos para los comicios de marzo y que los medios tradicionales no podrían abarcar con su totalidad. Por ello, recordó que han abierto la difusión por parte de medios digitales. “En este momento se encuentra en controversia porque la Contraloría ha excluido a estos medios y cree que solo existen los tradicionales”. Por ello, señaló que stán buscando la solución para que los medios digitales puedna difundir la información electoral.

(PP)

Fuente: Pichincha Universal