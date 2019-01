509.000 personas ya no contarán con subsidio a cocinas de inducción

Gobierno decidió finalizar esta compensación el 31 de diciembre del 2018 El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, anunció que desde el 31 de diciembre del 2018, el subsidio al uso de cocinas de inducción, duchas o calefones eléctricos, como parte del Programa de Eficiencia Energética, finalizó. 509 736 personas podrán acceder a este beneficio.

El ministro de Energía, Carlos Pérez, emitió un oficio a la Defensoría del Pueblo señalando que este subsidio terminaría con la llegada del 2019 según el artículo No. 3 del Acuerdo Ministerial 230-2014. Actualmente el pliego tarifario aprobado por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), los beneficiarios de este programa pagarán una tarifa especial de USD$ 0,04 por kilovatio hora, cuando la tarifa promedio que cancelan los clientes es de alrededor USD$ 0,09.

Asimismo la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Energía, mediante un oficio remitido el 11 de enero de 2019, que informe sobre las medidas que se adoptarán luego de que terminara la entrega del incentivo. Las autoridades aseguraron que la falta de información en almacenes hace que sigan vendiendo estas cocinas con la promoción del incentivo.

Carlos Medina, exgerente del programa de Cocinas de Inducción del Ministerio de Energía, dijo que hasta fines del 2018 el incentivo consistía en otorgar una tarifa cero a quienes cambiaron sus cocinas de gas por inducción. Mario Esteban Espinosa, generante de Ecasa, comentó que “las personas que compraron su cocina de inducción ya no tendrán esos 80 kilovatios hora al mes que se les regalaba. Y los empresarios ya no pueden vender los artefactos con esa publicidad, aunque ya no teníamos ventas de cocinas de inducción”

El pasado 2018 la venta de cocinas de inducción se redujo drásticamente por parte de los consumidores que obligó a los almacenes continuar vendiendo cocinas a gas. (BGV)

Fuente: El Comercio/ Defensorìa del Pueblo