Gobierno desmiente acuerdo con Tomislav Topic, aclara Juan Sebastián Roldán

"Seguiremos haciendo más denuncias sobre actos de corrupción", afirmó Juan Sebastián Roldán, Secretario Particular del Presidente Lenín Moreno, manifestó que la razón por la que el gerente general de Telconet, Tomislav Topic, entregará de manera voluntaria USD $13.5 millones al Estado ecuatoriano es para evitar problemas con la justicia, y aseguró que no existe una relación cercana entre el empresario y el Gobierno. "Nosotros no generamos ningún tipo de acuerdo con nadie. A Fiscalía le corresponde hacer los acuerdos, y hay algunos acuerdos que están delegados a la justicia, que se pueden hacer cuando gente como el señor Topic pueden decir de dónde salió el dinero", dijo Roldán.