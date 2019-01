La campaña por la Alcaldía se intensifica con debates y presencia en medios

El único candidato que no participa en los debate públicos y abiertos es el general Paco Moncayo Las autoridades del Consejo Nacional Electoral mantienen, según la versión de Luis Verdesoto, el control para garantizar el gasto, la publicidad anticipada y las violaciones al Código de la Democracia. Las diferentes tiendas políticas mantienen un intenso trabajo de organización y de planificación para la presencia, principalmente, en medios de comunicación.

La Universidad Central de Ecuador fue hoy el escenario de un debate entre los candidatos a la Alcaldía de Quito, sin la presencia del general en retiro Paco Moncayo y del radiodifusor Jorge Yunda. Y en ese espacio hicieron algunos adelantos de su programa de gobierno local en caso de ganar figuras como Luisa Maldonado, César Móntufar, Marisol Corral, entre los más destacados.

De igual manera, los mismos participantes de hoy estuvieron ayer en la universidad SEK. Y bajo el mismo formato se dirigieron a los estudiantes para destacar y reafirmar su rechazo a la administración de Mauricio Rodas, alcalde que termina su función con muy bajas cifras de popularidad, credibilidad y reconocmiento a su labor. De hecho, entre los candidatos a la alcaldía están algunos de aquellos que promovieron la candidatura de Rodas, en representación de SUMA. Uno de ellos, Juan Carlos Holguin, fue uno de sus principales asesores y luego de sus colaboradores.

Además, los medios de comunicación radiales y televisivos de la capital ecuatoriana ya iniciaron entrevistas bajo el formato electoral. De hecho, las agendas de entrevistas en la mañana, en las radios en particular, están copadas con la presencia de candidatos a concejales, alcaldes y prefectos.

Por lo pronto, para "calentar motores", se hacen mediciones del reconocimiento ciudadanos y las encuestadoras trabajan durante los fines de semana. Bajo el compromiso de no revelar la fuente, una de las encuestadoras consultadas señaló a Ecuadorinmediato que ha recibido solicitudes de encuestas de al menos cinco candidaturas a la Alcaldía de Quito y de tres a la Prefectura. En la práctica, dice la fuente, se conoce muy poco a los candidatos, salvo con las contadas excepciones de los más mediáticos. "Esa es una dificultad que tendrán que superar estos días", acotó.

Por regla general los candidatos realizan, antes de empezar la campaña oficial, una campaña de posicionamiento y para ello realizan recorridos por los sectores populares, participan en debates y en entrevistas en los medios de comunicación.

Eso sí, dice otra encuestadora consultada, sorprende que algunos candidatos ya actuén como si estuviesen en campaña oficial. Y al mismo tiempo no deja de sospechar que en el caso de los que no participan en los debates adelantados, es para no afectar su imagen ni elevar a la de sus adversarios. Moncayo y Yunda en vez de subir en las encuestas, confiesa esta fuente, ha experimentado un leve declive, "quizá por el aparecimiento de nuevas figuras que dispersan la votación y el interés de los capitalinos".