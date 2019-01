La Fiscalía aclara que no tiene ningún acuerdo con Tomislav Topic y confirma que será procesado

Ruth Palacios explicó que la devolución del dinero del empresario, no lo exime de culpa La Fiscal General del Estado (e), Ruth Palacios, anunció que no tenía conocimiento del acuerdo al que llegó la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Tomislav Topic para la devolución de USD $13.5 millones. Además, expuso que será "por reparación y no es cooperación eficaz". Pidió al empresario que acuda a esta entidad para esclarecer en qué condiciones y cómo se entregará este monto.