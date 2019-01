Guillermo Lasso: "El modelo del Gobierno ha fracasado"

"Una economía que no genera empleo, no es una economía que funcione", cuestionó Según el excandidato a la presidencia y líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, "6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal", por lo que considera que "el modelo del Gobierno ha fracasado porque no crea empleo". Con las políticas de austeridad, implementada por el presidente Lenín Moreno, ha provocado la disvinculación de funcionarios públicos, así como de otras funciones del Estado.