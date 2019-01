Pablo Romero presentará un recurso ordinario de revisión ante la decisión de España de acceder a extraditarlo (AUDIO)

Audio Enero 14 - Pablo Romero



"El pedido no puede ejecutarse de inmediato por la solicitud de asilo admitida a trámite ante el Ministerio del Interior", aclaró Luego de que la Procuraduría General del Estado confirmara que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid de España dictó un Auto accediendo a la solicitud del Estado ecuatoriano para extraditar a Pablo Romero Quezada, exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) para ser juzgado dentro del juicio penal que se sigue en su contra ante la Corte Nacional de Justicia del Ecuador; el procesado, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, anunció que presentará un recurso ordinario de revisión ante el Tribunal Penal Superior, en estos días.

Luego de haber presentado este recurso, dijo, tendrán que esperar 3 días más. “Y aún tenemos un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional, que debe admitir previamente a trámite. El pedido no puede ejecutarse de inmediato por la solicitud de asilo admitida a trámite ante el Ministerio del Interior”, explicó.

“Seguramente, el gobierno y sus adláteres enemigos nuestros, que nos persiguen pueden estar contentos, pero sabemos que es un paso más y debemos estar conscientes de que en esta resolución no se formula ninguna medida cautelar adicional, es decir, me encuentro en libertad provisional, no se ha agregado ni se ha agravado ninguna medida cautelar”, indicó.

Recordó además, que el 17 de junio de 2018, cuando se anunció su extradición, en esta vez esta acción no ocurrirá porque aún tienen varios recursos que pueden interponer. Por la admisión a trámite de la solicitud de asilo, Romero reiteró que aún goza de la protección internacional de dicho país.

“Todos sabemos que este gobierno está desesperado por las elecciones del 24 de marzo y buscan, de cualquier manera, cambiar un poco ese escenario, pues lamentablemente para ellos, nosotros seguimos adelante”, finalizó.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com