"Vamos a alcanzar la Alcaldía de Rumiñahui y haremos las obras que no se hicieron en 15 años", aseguró Mario Cárdenas (AUDIO)

Audio Enero 14-Mario Càrdenas



Candidato por Compromiso Social aseguró que entre sus propuestas esta trabaja por el desarrollo de la seguridad, movilidad, emprendimientos, turismo, entre otros El candidato a la Alcaldía de Rumiñahui por Compromiso Social por la Revolución Ciudadana , Mario Cárdenas, en los micrófonos de Ecuadorinmediato.com, habló sobre sus propuestas para este sector. "En estos 15 años no se han realizado casi ninguna de las propuestas que se ofrecieron. Nosotros sabemos que vamos a alcanzar la Alcaldía y trabajaremos por el desarrollo del sector".

Asimismo se refirió a la decisión de Revolución Ciudadana de ir a las elecciones con el partido fundado por Iván Espinel.

“La Revolución Ciudadana luego de su separación total y absoluta con el Gobierno de Lenín Moreno intentó, por varios mecanismos jurídicos, legalizar su movimiento. El Consejo Nacional Electoral ha negado esta opción. Frente a esa situación y ante la casi imposibilidad de participar en el 2019, apareció Compromiso Social que es un movimiento totalmente constituido y con esta bandera vamos a seguir”.

Mencionó que cualquier persona que esté inmersa en una investigación aseguró que es necesaria que se someta a todos los pocedimientos que se deban realizar. “Lo que tenemos sospecha es que esos procesos nos son del todo transparentes porque se está utilizando a la política dentro del ámbito judicial”.

Ratificó que Iván Espinel ya no es director nacional de Compromiso Social. “Este partido es totalmente apto para participar en las próximas elecciones. Hay que considerar que existe un gran número de ecuatorianos que buscan a nuestro partido para votar por nuestras planes de trabajo”.

Sobre las declaraciones del presidente Lenín Moreno, en Cadena Nacional, haciendo un llamado para que no voten por los corruptos. “En realidad él ha dicho en varia oportunidades que él es profundamente respetuoso de las funciones del Estado y en la práctica eso no está ocurriendo. Existe una directa intervención a través del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y existen una serie de incidencias de diferentes ámbitos. Esta es una injerencia más”.

“Él dijo que no voten por los corruptos y eso está muy bien. No hace ninguna diferencia de nadie en particular. En el caso de Compromiso Social, nosotros no somos corruptos y actuamos con decencia. Tenemos una trayectoria reconocida por la ciudadanía. A mí me tiene sin cuidado las declaraciones del Presidente”.

Cárdenas al referirse sobre la realidad que vive Rumiñahui aseguró que en este sector, por los últimos 15 años, un solo alcalde ha estado a cargo de la ciudad. “Indudablemente tuvo una serie de propuestas y estas no ha sido cumplidas. Casi nada de lo propuesto por esta persona ha sido realizada”.

“Por ejemplo: una universidad, un camal, monorriel, plan de vivienda y todas han sido ofertas totalmente incumplidas. Nos enfrentamos a un alcalde que le mintió a la población en reiteradas oportunidades. Esto ha generado un descontento por parte de las personas que piden un cambio”.

Comentó que su propuesta para un cambio en Rumiñahui tiene cinco ejes principales: optimizar el Municipio, movilidad, seguridad, generación de nuevos mercados para apoyar al comercio y trabajo en turismo y cultura.

“Lo que tenemos que hacer es entregar fuerza a la producción, productividad y comercialización. Nosotros consideramos que son posibles nuestras propuestas ya que están incluidas en el presupuesto que Rumiñahui recibe. Este sector recibe cerca de USD$ 55 millones de dólares que ha sido desperdiciado en estos últimos años”.

Comentó que en la actualidad, en Rumiñahui, USD$ 14 millones son destinados para el pago de personal y USD$ 11 millones está destinado a obra pública. “Cuando lo lógico es que debería ser al revés. Por eso proponemos una optimización de los recursos. Nosotros respetamos el trabajo de los profesionales, vamos a hacer un estudio de auditorías”.

Explicó que se propone generar un centro de desarrollo artesanal de emprendimientos fundamentado en la economía popular y solidaria, “los emprendimientos son fuertes en Rumiñahui. Esto permitirá el desarrollo de la sociedad. Esto nos va a permitir mejorar el tema artesanal y comercial”.

La segunda propuesta tiene que ver con la seguridad. “Este tema es algo que piden a nuestros ciudadanos y proponemos trabajar en conjunto con los entes de control para poder entregar soluciones en este aspecto. Vamos a entregar vehículos, cámaras, entre otros”. Asimismo propuso potenciar las brigadas en seguridad. Vamos a generar un plan general de seguridad cantonal”

La tercera propuesta tiene que ver con la comercialización. “Hay un caos en este sentido y nuestro ofrecimiento es construir un eje de comercialización. Vamos a hacer dos nuevos mercados que vayan a beneficiar a todos los sectores. Queremos también construir una plataforma para que las personas puedan vender sus productos. También proponemos hacer un mercado mayorista que atienda al conjunto del Valle de los Chillos”.

La cuarta propuesta es la movilidad, “en este tema vamos a construir parqueaderos porque son un problema grave en el cantón. Hoy el tráfico en el sector es un problema peor que en Quito. Nos hemos propuesto generar ejes transversales a las principales avenidas que permitan una conectividad y desplazamiento de la carga vehicular. También proponemos la potenciación de las ciclorutas”. Aseguró que es importante continuar con el proceso de ensanchamiento de la calle Antonio Tandazo.

La quinta propuesta es que Rumiñahui se desarrolle en temas culturales. “Nosotros somos más que hornada, tenemos que volver a soñar. Nuestras potencialidades turísticas deben ser desarrolladas. Necesitamos recuperar estas activadas en ferias artesanales”. Hay que trabajar en la cultura, dijo Càrdenas.

Cárdenas aseguró que entre su grupo de trabajo tiene a gente capacidad como la candidata a primera concejala, Estefanía Montufar y Raùl Trujillo. “Personas muy identificadas en territorio, sabemos que vamos a constituir un grupo municipal de lujo”.

“Queremos proyectarnos para un Rumiñahui no solo de aquí a cuatro años sino de aquí a veinte o treinta años. Sé que vamos a alcanzar la alcaldía”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato