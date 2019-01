Según medios colombianos "Guacho" no se llamaba Walter Arízala, sino Luis Alfredo Pai Jiménez (DOCUMENTO)

Documentos

Se presume que esa fue la razón por la que no coincidió el ADN con el de su padre El Instituto de Medicina Legal de Colombia confirmó que alias "Guacho" se llamaba Luis Alfredo Pai Jiménez, no Walter Patricio Arizala Vernaza. Los medios colombianos presumen que esa fue la razón por la que no coincidió el ADN del que era conocido como su padre. Si el dato es ratificado, se confirma que las autoridades estuvieron tras un nombre que no correspondía a Guacho.