ALERTA: "Quedó pulverizada la mentira del Gobierno, no existe informe de ONU ni sobreprecio de US$ 2 500 millones", advierte Correa

Además, anunció que informe costó US$ 3.3 millones y Contraloría ya había identificado esos problemas hace varios años Rafael Correa, Expresidente de la República del Ecuador, se refirió al informe de las empresas contratadas por la ONU en el Enlace Digital difundido en sus redes sociales. El Exmandatario indicó que el informe le costó al Gobierno ecuatoriano USD 3.3 millones de dólares y sus conclusiones no evidencian sobreprecio: "Las evaluaciones no son malas, son cosas que se conocían y el resto es distorsión de la prensa para privatizar estas obras y venderlas a precio de gallina enferma".

Correa aclaró en primera instancia que el PNUD brinda este servicio a Estados fallidos que no tienen capacidad de compras públicas y cobra del 5-10% de comisión, pero, en este caso, los informes de estas compañías ya fueron hechos por la Contraloría: “La ciudadanía debe preguntarle al representante de la ONU en Ecuador cuánto han cobrado por el servicio ofrecido, porque el país pagó USD 3.3 millones de dólares para que empresas privadas nos digan cosas que ya conocíamos hace varios años”.

De la misma manera, indicó que lo que debería hacer el Gobierno es corregir estos problemas, ya que en 20 meses de mandato no han realizado los mantenimientos requeridos: “Hay claras mentiras y errores en las evaluaciones. Muchas de estas empresas no son muy conocidas y se debe ver si no hay conflictos de intereses. Pero lo que llama la atención es que después de 20 meses de Gobierno no han dado los mantenimientos necesarios para luego echarnos la culpa a nosotros".

En cuanto a la Refinería de Esmeraldas, el Expresidente señaló que desde el 2015 se entregó la rehabilitación de esta obra, pero en los úlitmos meses no ha recibido el mantenimiento necesario, por eso, podría explotar, ya que la idea del Gobierno sería privatizarla: “Desde junio del 2017 el Gobierno ya tenía la idea de privatizar la Refinería, pero leyendo detenidamente el informe de la empresa que realizó la evaluación nos encontramos que la rehabilitación de la refinería costó USD 1 223 millones de dólares, pero el programa de sostenimiento costó USD 1 1000 millones de dólares. Con eso queda desmentido el supuesto sobreprecio que denunciaron”.

En referencia a la construcción del Poliducto Pascuales – Cuenca, indicó que las conclusiones de estas auditorías señalan cosas que ya fueron denunciadas hace varios años por la Contraloría y que muchas de ellas ya fueron atendidas por la vía judicial: “ La empresa a cargo de esta obra fue CAMINOSCA hizo los diseños y fue demandada, eso ya fue evaluado por Contraloría hace rato, pero pese a que tenían los estudios contrataron una empresa privada, eso es peculado”.

Por otra parte, habló sobre la Refinería del Pacífico e informó que de haberse construido en el momento indicado, el país se hubiera ahorrado USD 29 000 millones de dólares. Además, recalcó que es una obra prioritaria para que el país salga del subdesarrollo: “Nosotros tomamos las decisiones correctas para superar cuellos de botella, creamos vías de acceso y campamentos para su construcción. Antes nos decían que hay 7 interesados en la Refinería del Pacífico, pero, ahora sacan estos escándalos para tapar su ineptitud”.

Sobre la planta de licuefacción Bajo Alto en El Oro, recalcó que la empresa que la construyó fue una empresa española que hizo muy mal el trabajo y que huyó del país y se deshizo cuando el Gobierno emprendió acciones legales en su contra: “Desde el 2015 se conocía de estas cosas, eso no se descubrió con este informe, todo eso se sabía, incluso ya hubo presos por eso. Existen 2 exámenes de contraloría desde el 2015, pero en enero 2019 pagan USD 3.3 millones dólares para arreglar algo que ya se sabía”.

De la misma manera, manifestó que en la auditoría de la Planta Marítima Monteverde únicamente especifica que esta obra no opera en su totalidad y que se necesita USD 14 millones de dólares para maximizar su operación: “Ese tipo de decisiones son administrativas, con todo esto quedó pulverizada la mentira del Gobierno, no existe informe de la ONU no existe sobreprecio de USD 2 500 millones de dólares y todas estas mentiras son porque quieren privatizarlas”.

Para concluir, Correa realizó un ejemplo para explicar que el gasto en las obras no es sobreprecio. Se refirió al Eurotunel construido en 1994 para conectar Reino Unido y Francia: “El túnel fue un acuerdo entre países europeos construido con capital privado. El costo original presupuestado ascendía a los 4 800 millones de libras y el costo final fue 10 500 millones de euros”.

(PF) (APT)

Fuente: Enlace Digital 8 – Ecuadorinmediato