LigaPro confirmó los horarios de las primeras fechas de la Serie A 2019

Copa Ecuador contará en la Serie A con cuatro equipos más La Liga de Fútbol Profesional del Ecuador (LigaPro) junto a GolTV anunciaron los horarios de las primeras fechas del torneo de la serie A 2019. El torneo iniciará el próximo 8 de febrero. Se disputaran ocho encuentros por fecha debido a que se incrementó a 16 equipos en la Serie A. La novedad de los horarios es que ninguno de los encuentros fue programado al mediodía (12:00).

En los últimos dos años, varios equipos de la región Costa, entre ellos Barcelona, pidieron en los congresos de fútbol que se prohíban los cotejos a las 12:00. Incluso a mediados de este año, dos árbitros del país, que presentaron problemas en su piel, sugirieron que no se juegue en esos horarios.

La primera fecha será el próximo viernes, sábado y domingo el 8, 9, 10 y 11 de febrero: Guayaquil City vs. Macará, Fuerza Amarilla vs. Delfín, Liga de Quito vs. Olmedo, Barcelona vs. El Nacional, D. Cuenca vs. Ind. del Valle, Aucas vs. Emelec, América vs. Mushuc Runa y Técnico Universitario vs. U. Católica

