Eva Golinger: Ecuador dejó a Julian Assange sin calefacción y cama en su Embajada en Londres

La directora teatral Angela Richter vio a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres y cuenta la historia En su texto, Juego Final para Assange para la revista der Freitag de Alemania, la directora teatral Angela Richter, cuenta con detalle lo que podría haber sido su último encuentro con el periodista australiano. Richter fue a visitarlo en la Embajada de Ecuador en Londres en diciembre, en la época de navidad, cuando el frío ya se siente fuertemente por la ciudad. Tenía tiempo sin verlo, aunque lo había visitado decenas de veces durante los años. Este año fue diferente.

El gobierno de Lenin Moreno ha impuesto fuertes restricciones sobre la estadía de Assange en su Embajada. Casi nadie ha podido visitarlo, y los que lo han logrado, como Angela, tenían que pasar por múltiples solicitudes y revisiones. Ella lo logró, pero solo la dieron 2 horas con él, aunque solicitó cuatro. También la prohibieron a tomarle fotos. Le quitaron su teléfono, su abrigo, su pasaporte. No esperaba sentirse tanto frío adentro de la embajada. Pero cuenta Angela que le cortaron la calefacción. Assange anda abrigado, incluso para dormir. Y duerme en el piso porque le quitaron la cama. Vive como un prisionero en soledad.

Sin embargo, no tiene nada de privacidad. Hay cámaras en todas partes, incluso en la pequeña cocina y pasillo donde antes, cuando yo también lo visitaba, se podría hablar sin ser vigilados o escuchados. A cambio de su predecesor Rafael Correa, el actual presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, ha hecho claro que quiere que Assange se vaya de su embajada.

Y el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Jose Valencia, indicó que solo hay dos opciones para Assange: o que se vaya solo y se ponga a las órdenes de las autoridades británicas, o que se quede de manera indefinida en la Embajada de Ecuador en Londres. Pero ellos no lo quieren. Y están buscando como quitarle la ciudadanía ecuatoriana que le fue otorgada a finales del 2017, para poder entregarlo a los ingleses.

Lo que sigue es una traducción del reportaje de Angela Richter sobre su último encuentro con Julian Assange:

Julian Assange se ve muy pálido. "Pálido" no es muy exacto; su piel parece pergamino, casi transparente. Hace casi siete años que no ve el sol. Se sienta frente a mí en la llamada Sala de Reuniones de la Embajada de Ecuador en Londres, el cabello blanco como la nieve, su marca registrada, es largo hasta los hombros y lleva una larga barba. Bromeamos sobre él luciendo como Papá Noel. Lleva una chaqueta gruesa y se come un trozo del sushi que traje para el almuerzo. Hace frío en la habitación y lamento haber dejado mi abrigo de invierno en la recepción.

Es justo antes de Navidad, y Julian Assange probablemente tuvo el peor momento de su estadía en la embajada. Desde marzo de 2018 estuvo de facto aislado, sin teléfono, sin internet y sin visitas. La prohibición de internet debe ser particularmente difícil para él; No era solo su campo de trabajo, sino su único acceso al mundo.

El estado de ánimo en la embajada es tenso; el nuevo embajador debe llegar pronto. Han apagado la calefacción y han removido su cama, él duerme en una colchoneta de yoga en el piso. No puedo evitar la impresión de que se está haciendo todo lo posible para que su estadía sea tan difícil que finalmente se rinde y abandona la embajada voluntariamente. ¿Pero qué le esperará entonces?

Es la primera vez desde que lo conozco que realmente se ve agotado, su antiguo rostro juvenil, que siempre parecía peculiar al cabello blanco plateado, se ha adaptado a su edad. Los nueve meses de aislamiento lo han debilitado visiblemente, se ha vuelto más delgado, pero en nuestra conversación parece mentalmente fuerte y más decidido que nunca.

Rodeado de micrófonos

Cuando le pregunto cómo había soportado el aislamiento durante tanto tiempo, él responde que al principio estaba casi encantado. Estaba seguro de que una violación tan flagrante de sus derechos humanos causaría una gran indignación pública y los políticos europeos lo defenderían debido a la presión de los medios de comunicación. Sin embargo, nada de eso sucedió y, a medida que pasaban los meses, perdió la fe.

Mientras tanto, incluso se ha hecho público que las autoridades estadounidenses han presentado cargos penales contra Julian Assange. Cargos que se suponía que debían permanecer bajo llave hasta que Assange ya no podía escapar del arresto. Confirman lo que Assange ha temido durante años y por qué a menudo ha sido declarado paranoico en la prensa. Pero incluso después de esta revelación no hay indignación.

Su permanencia en la embajada, otorgada como asilo político en 2012, ahora se parece más a una detención con castigos rígidos. El aislamiento aún no se ha eliminado por completo, desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana todavía hay una prohibición de contacto, y cualquier persona que quiera visitarlo debe presentar una solicitud formal a la embajada. Probablemente también hubo rechazos, me dice. Tuve suerte y obtuve dos de las cuatro horas solicitadas aprobadas.

He visitado a Julian Assange unas 30 veces entre 2012 y 2017 en la Embajada de Ecuador. Esto dio lugar a tres obras teatrales y una amistad con una de las personas más controvertidas de nuestro tiempo. No siempre fue fácil defenderlo, especialmente desde la elección de Donald Trump como Presidente de los EE. UU., De la que muchos periodistas, antiguos partidarios y amigos míos lo han hecho responsable conjuntamente. Además, la mayoría de los periodistas parecen haber aceptado que hay una loca conspiración entre Trump y Putin, con Assange como intermediario y ayudante. A fines de noviembre, The Guardian alegó que Paul Manafort, jefe de la campaña presidencial de Donald Trump, se había reunido con Assange tres veces en Londres: en 2013, 2015 y 2016. Fidel Narváez, el entonces cónsul ecuatoriano en Londres, lo ha negado formalmente. WikiLeaks inició procedimientos legales contra The Guardian, y Manafort públicamente ya negó las reuniones también. Su nombre no aparece en el libro de visitas de la Embajada de Ecuador y no hay imágenes de él entrando o saliendo de uno de los edificios mejor monitoreados del mundo.

Assange, por supuesto, siguió todo esto; cuando le pregunto al respecto, él solo dice que la historia en The Guardian es ficticia. Cuando él pregunta por mi familia y comemos sushi, intentamos ignorar que estamos rodeados de cámaras y micrófonos. Incluso en la pequeña cocina en el pasillo ahora hay una cámara instalada, que solía ser la única esquina sin vigilancia donde a veces nos retiramos. Recientemente, el personal de la embajada ha sido cambiado uno por uno, el nuevo personal no conoce bien a Assange, solo la señora de la limpieza es la misma. Los diplomáticos que simpatizaban con él ya no están allí.

Como una distracción, le desempaqueto algunos regalos, pan integral alemán que él ama, fruta fresca, Ovaltine, una carta con un dibujo de un niño que le envió mi hijo mayor, y una especialidad de salchicha ucraniana de Crimea que un amigo y ex dramaturgo De Frank Castorf me dio. Intento nuevamente dirigir la conversación hacia él y su situación precaria, pero eso resulta difícil. Casi no conozco a nadie que diga "Yo" tan renuente como Julian Assange, lo cual es asombroso considerando la frecuencia con la que se lo describe como narcisista y ególatra.

Plan de acción para todos nosotros

Es difícil describir el carácter complejo de Assange. Pero una cosa me ha quedado clara en los últimos años; Simplemente no es transmitible al intelectual promedio. Es un archivista meticuloso, un revelador valiente e iconoclasta intransigente, muy emocional y, al mismo tiempo, objetivo, junto a quien la mayoría de los artistas e intelectuales que conozco parecen pequeñoburgueses que venden sus neurosis personales de manera rentable.

Pero si Assange no es el infame desautor que tiene la culpa de su propia situación a través de su egomanía, ¿qué significa eso a la inversa? ¿No es él entonces un plan para todos nosotros? Lo que le ha pasado durante años en el medio de Europa muestra lo que podría pasarle a cualquiera que se atreva a levantar la voz y revelar la verdad sobre los poderosos. No en Rusia o China, sino en el oeste libre.

Assange nunca renunció a su credo "Hagamos problemas". Me dice que esperaba durante el aislamiento que pudiera tomarse unas pequeñas "vacaciones de WikiLeaks". Pero entonces todo se quedó dormido de alguna manera; Nadie estaba dispuesto a tomar el timón, lo cual no es sorprendente cuando se ven las consecuencias. Dice que cree que su aislamiento fue una prueba para lo que sucedería si él fuera a la cárcel después de todo: probablemente WikiLeaks se desintegraría lentamente.

Creo que tiene razón. Desde que conozco a Assange, me he dado cuenta de que su organización solo existe debido a su inmensa persistencia. A menudo me animaba con la frase "El valor es contagioso". Puedo confirmar esto por mí mismo; Tiene este efecto que te anima a arriesgar más. Su insistencia en la verdad de los hechos documentados no le ha dado fama y gloria; de lo contrario. Y sin embargo, nunca se ha rendido, he experimentado algunos altibajos en los últimos años, he hablado con él y su equipo en la embajada durante horas, a veces noches, pero también discutí, reí, comí, bebí, canté y temblaba.

Tres embajadores fueron reemplazados durante este tiempo, el cuarto recién llegó a Londres el día de mi visita, y su tarea principal probablemente será deshacerse de Assange lo más rápidamente posible, con el menor daño político posible para la imagen de Ecuador. El New York Times informó recientemente que hubo varias conversaciones en 2017 entre el presidente ecuatoriano Lenín Moreno y el ahora famoso Paul Manafort. Manafort había viajado a Quito para impulsar la inversión de China en Ecuador. Al parecer, en la reunión con Moreno, también se habló de Assange, sobre un acuerdo para extraditar a Assange a los Estados Unidos a cambio del alivio de la deuda de Ecuador. Chistes de assange; ¿No sería irónico que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, de todas las personas, ahora esté decidiendo sobre su futuro destino? Se ríe, atormentado, al final el dinero siempre gana. Notamos que su persecución por los Estados Unidos ya no es un secreto, todo está abierto y nada sucede; Es exasperante.

Al final, en realidad son cuatro horas que estoy allí. Cuando me despido, nos abrazamos con fuerza, podría ser la última vez que nos veamos. Afuera, también hablo con algunos simpatizantes que acampan frente a la embajada con pancartas pintadas con ellos mismos y velas encendidas, que han resistido durante años, lo que creo que es admirable.

El 21 de diciembre, tres días después de mi visita a la embajada, WikiLeaks publica una lista de compras: 16,000 órdenes de compra de embajadas de los EE. UU. En todo el mundo, incluido el equipo de espionaje. Julian Assange está en línea de nuevo. El mismo día, los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) reiteraron su demanda de 2015 de que Gran Bretaña cumpla con sus obligaciones internacionales y libere de inmediato al fundador de WikiLeaks de la embajada de Ecuador en libertad. Esto podría hacerse garantizándole el paso libre, o al menos garantizando que no será extraditado a los Estados Unidos, después de una breve detención en Gran Bretaña.

Así que el destino de Assange está en manos del Reino Unido; El Reino Unido podría fácilmente poner fin a esta situación flagrante, pero hasta ahora se ha negado. Europa guarda silencio al respecto. ¿Qué más tiene que pasar para que eso cambie?

Fuente: Artículo de Eva Golinger