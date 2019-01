Oleajes moderados se presentan este fin de semana en la costa ecuatoriana, según INOCAR

Playas están con bandera amarilla y entidad pide precaución a visitantes El Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) anunció que entre el 11 y 14 de enero del 2019 predominará en el litoral ecuatoriano la influencia de oleajes moderados generados en el Pacífico Norte, los cuales llegarán el 13 de enero a la región Insular con periodos mayores a 18 segundos y posteriormente, en horas de la noche, al borde costero continental. Por lo tanto, se prevé un estado de mar que cambiará de intensidad moderado-ligero, los días 11 y 12 de enero, a moderado-ligeramente agitado, los días restantes.

El comandante Patricio Hidalgo Vargas, director del INOCAR, explicó en un comunicado que por el oleaje proveniente del Pacífico Norte, sobre todo los que se acercan con periodos mayores a 18 segundos, se deben tomar precaución en localidades costeras expuestas a este oleaje, principalmente en las playas ubicadas al norte y centro del borde costero con alineación Noreste-Sureste; y zona norte y oeste de la región Insular, puesto que son olas con mayor energía y por ende suelen romper con mayor fuerza en el área costera, ocasionando afectaciones en asentamientos cercanos al mar, mayor transporte de sedimentos y generación de fuertes corrientes.

"Se recomienda a los pobladores de las zonas costeras, turistas y a quienes realizan sus actividades en el borde costero estar atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control, no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas. Si no hay bandera o no tiene claro su mensaje, antes de ingresar en el mar, preguntar a personal autorizado, quienes le pueden informar acerca de las características de la playa donde se encuentran, por ejemplo: cuales son las áreas peligrosas o información sobre los horarios de mareas", aclaró el editor de la entidad. (FO)

Fuente: INOCAR

Foto: Metro Ecuador