"15 de enero habrá un desembolso a clínicas privadas", afirma el Servicio Público para pago de Accidentes

Pidió a los asegurados no alarmarse El director del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), Michael García, manifestó su sorpresa por la decisión de la Asociación de Clínicas Privadas de no seguir atendiendo a pacientes de por accidentes de tránsito y anunció que para el 15 enero está programado un desembolso de USD $800.000. Informó que no se puede hablar de una deuda en sí, más bien, dijo, "son solicitudes de pago que están en proceso de auditoría y que aún hay que verificar cuál es el monto a pagar.