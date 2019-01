CONAIE, en movilización permanente contra "las políticas neoliberales" del Gobierno

Hizo un llamado para conformar un frente de resistencia La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechaza las medidas económicas tomadas por el Gobierno del Presidente Lenín Moreno, así como la eliminación del subsidio a los combustibles. Así lo informó su dirigente, Jaime Vargas, quien anunció que se declaran en movilización permanente con acciones territoriales de carácter nacional para enfrentar "las políticas neoliberales".

El Gobierno inició, en agosto de 2018, con el incremento de la gasolina súper y para diciembre, luego de que dijo que no iba a tocar el resto de combustibles, incrementó el precio de la gasolina extra y ecopaís. Se propuso también el alza del diésel, pero por no llegar a acuerdos sobre las compensaciones con los transportistas, decidió no retirar el subsidio, por ahora.

La CONAIE, junto a sus regionales CONFENIAE, ECUARUNARI y CONAICE, rechazaron estas decisiones del Presidente Moreno, así como las políticas económicas que se han adoptado, a las que califican como “neoliberales”.

El camino, dijo Vargas, es un levantamiento indígena. Por ello, convoca a todas las organizaciones, colectivos sociales y populares del Ecuador para conformar el "Frente de Resistencia" contra las “políticas neoliberales del Gobierno”, porque, según indican, afectan a los sectores más empobrecidos del campo y de la ciudad del país.

Anunciaron que se declaran en movilización permanente con acciones territoriales de carácter nacional.

Recordaron que tuvieron una apertura al diálogo nacional impulsado por el Gobierno, pero lamentan que no hubo resultados. “Convocamos a estudiantes, pueblos y nacional”.

(PP)

Fuente: CONAIE, EcuadorInmediato