Paola Pabón señala a las candidaturas "oficialistas": "Ellos representan la traición, la corrupción, la alianza entre la banca y el gobierno"

Audio Enero 10 - Paola Pabón



La candidata de la Revolución Ciudadana exhortó a las autoridades del CNE a mantener las misiones de observación Paola Pabón terciará en las elecciones del 24 de marzo como candidata a la Prefectura de Pichincha por Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. En declaraciones exclusivas a Ecuadorinmediato.com, desmintió supuestos pactos o alianzas con movimientos como Alianza PAIS (AP) o Centro Democrático (CD). "Nosotros somos opositores al gobierno de Lenín Moreno", añadió. Asimismo, admitió, entre críticas, que su organización participará en "cancha inclinada", por lo que exhortó a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) a mantener las misiones de observación en el proceso.

El nuevo movimiento que ahora impulsará las postulaciones de los “correístas” fue fundado por el exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel, quien tiene varios procesos judiciales en su contra, sin embargo, renunció a la organización política, dejando la presidencia en manos de Vanessa Freire.

“La Revolución Ciudadana, en el último año ha enfrentado un bloqueo político permanente y sistemático de algunas funciones del Estado y, sin duda, de sus opositores políticos que buscan, anulando la participación política de estos cuadros, enfrentar en mejores condiciones el proceso electoral”, indicó.

Ese bloqueo político, comentó Pabón, fue la razón por la cual participarán por Compromiso Social y aseguró además, que la relación que tienen con este movimiento es con Freire. “Ella es una joven mujer de Los Ríos y además, está corriendo como candidata a la Viceprefectura de esta provincia. Nuestra relación es con quien, al momento de los acercamientos políticos, estaba al frente de la tienda política, que es la señora Vanessa Freire”.

Para Pabón, una contienda electoral es una oportunidad para poder enfrentar tesis, planteamientos, hojas de vida y experiencia. “La ciudadanía de Pichincha necesita con avidez una respuesta frente a la debacle que ha enfrentado la ciudad de Quito y al desmejoramiento de la provincia”.

“En esa medida, la lista 5: Paola Pabón a la Prefectura, Luisa Maldonado a la Alcaldía de Quito, Fausto Jarrín para la Alcaldía de Cayambe y Mario Cárdenas como candidato de Rumiñahui, presentamos una propuesta de campaña que busca revolucionar la problemática que, en este momento, enfrentan estos cantones y la provincia”, señaló.

A su criterio, tienen las condiciones de decirle a la ciudadanía que su paso por los distintos espacios de conducción, ya sea de política pública local o nacional, ha sido eficiente y efectiva, pero además, están convencidos de que la lista 5 presenta a los mejores hombres y mujeres, honestos y capaces, que pueden enfrentar los retos que la provincia y la ciudad amerita.

Consideró que más allá de la posición individual que tiene cada candidato en unas encuestas, es la aceptación que tiene el proyecto político de la Revolución Ciudadana. “La gente lamenta el Estado actual, no solamente de la ciudad de Quito, sino del país entero. Hay una nostalgia profunda por los avances que se lograron durante los años anteriores”.

“Esos estudios de opinión nos permiten conocer que partimos de un piso muy elevado. Si se sigue averiguando en Quito y Pichincha, la primera opción a la Presidencia de la República, la sigue teniendo Rafael Correa. Por lo tanto, al entender que la lista 5, hoy es la Revolución Ciudadana y que es ese el proyecto político que participará en las próximas elecciones”, dijo.

Son 225 candidatos los que está presentando Compromiso Social, entre prefecturas, viceprefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales. Sin embargo, Pabón indicó que, independientemente de esos postulantes, como individualidad, hay un reconocimiento y una adhesión al proyecto político.

“El que hayamos roto el bloqueo político al que al que estaba sujeta la Revolución Ciudadana le ha dado mucha esperanza a la gente, hemos logrado recoger la adhesión de importantes sectores, que no se veían representados en ninguna de las candidaturas de la provincia de Pichincha. Que la Revolución Ciudadana sea una opción política ha generado inquietud y, me atrevería a decir, que ha pateado el tablero. Hasta el 21 de diciembre no se conocía la inscripción de nuestras candidaturas y esto ha sido tomado con mucho beneplácito por la gente de a pie, los sectores populares, las clases medias”, añadió.

Paola Pabón desmintió, en este marco, cualquier rumor de un supuesto pacto con organizaciones políticas como Alianza PAIS o Centro Democrático. “Hay que desmentir una serie de rumores que lo que buscan es generar malestar y divisiones internas en nuestra organización política. La Revolución Ciudadana y, en este caso, la lista 5, es de oposición. Nosotros somos opositores al gobierno de Lenín Moreno”.

“Somos una oposición que ha condenado el alza del precio de los combustibles, el nuevo arreglo que ha planteado el gobierno con la banca, hemos cuestionado la actitud del Gobierno, de cara a reducir el presupuesto en sectores como el de la salud y la educación. Nosotros somos una lista de oposición. No podemos, entonces, mantener diálogos con alguien que, en este momento, preside la organización política (Gustavo Baroja, secretario Ejecutivo)”, aclaró.

Para la exsecretaria de Gestión de la Política, lo que se logró en los 10 años de la Revolución Ciudadana con la Constitución de Montecristi y el Código de Descentralización y el de Planificación, fue el romper una visión clientelar del gobierno hacia los GADs. Sin embargo, están conscientes de que la ley no ha sido la que ha regido estos últimos años en el país. Pese a ello, esperan que, en cumplimiento de la normativa y con el fin de cumplir con los pichinchanos, se establecerán los canales necesarios para que el régimen no bloquee los recursos, en el caso de que llegue a la Prefectura.

Ante las denuncias públicas de presuntas presiones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, para que se reciban documentos del Partido Social Cristiano (PSC), en Azuay; la candidata a la Prefectura admitió que, lamentablemente, existe poca confianza en la autoridad electoral y reconoció además, que la Revolución Ciudadana participará en “cancha inclinada”.

“Demandamos, sin duda, la absoluta transparencia del CNE. Este debería ser un pedido, no solo de la lista 5, sino de todas las organizaciones políticas. Tiene que ser un proceso con observación electoral”, demandó.

En cuanto al llamado a “no votar por la corrupción y la mañosería” en las elecciones del 24 de marzo, hecho por el Presidente Lenín Moreno en cadena nacional, Paola Pabón aseguró que fue dirigido hacia sus propios candidatos. “Ellos representan la traición, la corrupción, la alianza entre la banca y el gobierno. Esos son los postulantes que representan lo que el Presidente Moreno ha dicho”.

“Creo que durante las dos últimas semanas hemos visto un enlace del Presidente de la República, que busca seguir con cortinas de humo, tapando lo evidente. Hay un país que no tiene rumbo, que no tiene horizonte, hay un paquetazo económico sobre el cual no nos ha respondido Lenín Moreno. Su cortina de humo del discurso de la corrupción, después de un año y medio de discurso, ni siquiera sus colaboradores más cercanos, peor el pueblo ecuatoriano, cree”, manifestó.

A su criterio, la ciudadanía, acostumbrada a 10 años de estabilidad, se desmovilizó. Ahí la respuesta de que el pueblo, ante el paquetazo y violaciones a la Constitución y la ley, no ha reaccionado. “Creo que también hay que comprender esta realidad y entender que, si es que se toman medidas económicas al típico paquetazo navideño y de fin de año, la sociedad está reaccionando en este momento. Enero será un mes de movilizaciones”.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com

