Ana Galarza acusa a Lenín Rodríguez de ser "doble agente" mientras trabajaba en su despacho

Junto a su abogado, la asambleísta de CREO presentó una impugnación a la denuncia de su ex asesor por presuntos cobros indebidos La asambleísta de CREO, Ana Galarza, acusó a Lenín Rodríguez de ser un "doble agente" mientras trabajaba en su despacho. "Mientras en nuestro despacho estábamos fiscalizando, él acudía al otro lado para dar información. Eso no es solamente traición para mí, sino para el país", reclamó la legisladora. Junto a su abogado, Marcelo Dueñas, acudió hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) a impugnar la denuncia que entregó su excolaborador por el presunto cobro de "diezmos".

“Pedimos que se nos señale el casillero judicial, aquí estamos dando la cara. Lo único que hay aquí son calumnias, no tienen nada y no lo voy a permitir. Nada ni nadie va a impedir que nosotros sigamos fiscalizando. Somos víctimas de una persecución política y eso tiene que saberlo el país. En este caso no existe nada más que un audio de un tercero en el que se sienta a calumniar, no solo a mí, sino a muchas otras personas más", dijo. Para Galarza, su exasesor no tiene ninguna credibilidad y quiere “satanizar” el trabajo de asambleísta.

En este contexto, y con la denuncia de su colega Ronny Aleaga, el CAL dio luz verde a la conformación de la Comisión Multipartidista para que investigue a la legisladora de CREO. “Allí, nosotros nos descargaremos ante el país, vamos a demostrar que lo que existe en este sujeto es un odio por haber sido separado de nuestro equipo de trabajo y que lo único que quiere causar es daño”, respondió Galarza.

“Lo único que hizo y fue siempre es un doble agente. Mientras en nuestro despacho estábamos fiscalizando, él acudía al otro lado para dar información. Eso no es solamente traición para mí, sino para el país”, reclamó.

Entre tanto, su abogado, Marcelo Dueñas, precisó que la impugnación presentada busca rechazar las acusaciones planteadas por el excolaborador de su clienta. “Ahora vemos, con muchísima preocupación, que el falso denunciante quiere protegerse con la Fiscalía para que le dé investigando y descubriendo delitos que no va a poder probar nunca”.

“Lo que tenía que hacer el denunciante es adecuar una conducta de la asambleísta para imputarle alguna comisión del delito. El hecho de que cite a terceras personas dice claramente que, sobre la legisladora, no tiene absolutamente nada en contra. Nosotros apuntaremos sobre eso, pero además, si es que el denunciante conocía la existencia o comisión de algún delito, se habría convertido en cómplice de dichos acontecimientos”, recriminó.

Para el jurista, estas acusaciones “se las guardó” con algún fin “oculto” y podría ser revertida la denuncia en su contra. “La posición y la categoría que la propia Fiscalía y la autoridad dé en su momento se tendrá que dar, sino puede aportar con pruebas incontrovertibles sobre los delitos que está denunciando, la carga de la prueba que le corresponde a él, posiblemente, se le va a revertir”.

