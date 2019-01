5 sobreseídos del Frente Óliver Sinisterra fueron llamados a juicio por delincuencia organizada y terrorismo

Jimmy Ch., Miguel C., Wilmer A., Emerson G., y Aida T. son los procesados La Corte Provincial de Esmeraldas acogió el recurso de apelación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y llamó a juicio, por presunta delincuencia organizada y terrorismo, a 5 sobreseídos del Frente Óliver Sinisterra, quienes junto con 22 procesados, participaron en los atentados perpetrados en San Lorenzo.

En junio del 2018, la Fiscalía de San Lorenzo vinculó a 22 personas, incluido Walter Patricio Arízala Vernaza, alias "Guacho", miembros del grupo residual, a la instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada y terrorismo. Además, el Juez dispuso prisión preventiva para los procesados.

Para noviembre de ese año, la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (UNIDOT) de la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia de 7 años de pena privativa de libertad en contra de Patrocinio C., James C., y Diego T., por el delito de tráfico ilegal de armas de fuego. Alias "Guacho" pretendía canjear a los tres sentenciados por los miembros del equipo periodístico de diario El Comercio.

Además, el juez Óscar Corozo llamó a juicio a 6 personas, incluido Walter Arízala. En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que se desarrolló en tres días diferentes, la Fiscalía presentó dictamen acusatorio en contra de Walter A. (alias Guacho), Tomás S. (alias Guaraña), John C. (alias sombra), Geovanny P. (alias Amarillo), Carlos C. (alias la Gringa) y Antonio C. (alias el Rápido), por lo que fueron llamados a juicio como presuntos autores de los delitos antes mencionados.

Mientras que, Daniel M., José P. (alias la Tuca), Robinson C., Wilmer Q. (alias Curandero), Aris C., (alias Cholo), Patrocinio C. (alias Cuco), James C., Devora R. (alias la Coca), Ruven J., Jairo A., (alias don Pila), Wainer V (alias Weiner), Fredis M. (alias Fredi), Lino R. (alias Julio), Rito R. (alias lanchero), Darwin S. (alias Darwin) y Rojeres M. (alias Rojeres), tienen auto de llamamiento a juicio por su presunta participación en delincuencia organizada.

A pesar de que la Fiscalía presentó los elementos de convicción que demostrarían la participación activa de todos los procesados en los delitos que se los acusa, el juez que conoció la causa, dictó sobreseimiento a favor de Jimmy Ch., Miguel C., Wilmer A., Emerson G., y Aida T.

(JPM)

Fuentes: Twitter Fiscalía General del Estado – Ecuadorinmediato.com