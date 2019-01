Rafael Correa critica a Lenín Moreno: "No me voy a meter en la campaña, pero ya me estoy metiendo"

"Ecuatorianos ya utilizamos ‘morenada’ como sinónimo de traición, cinismo, corrupción e ineptitud", reprochó "No voten por la corrupción, por volver a un sistema perverso de prebendas y mañoserías", fue el exhorto que hizo el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, este 09 de enero. Su pronunciamiento fue cuestionado por el exmandatario Rafael Correa, a través de su cuenta en Twitter: "Cadena nacional: ‘no me voy a meter en la campaña, pero ya me estoy metiendo’".