ECUADOR TV (Quito) Ecuador no acudirá a investidura de Nicolás Maduro

"Solo los venezolanos pueden resolver sus desencuentros históricos", recalcó Presidente Moreno El presidente ecuatoriano Lenín Moreno aseguró que el gobierno no enviará una delegación oficial a Venezuela para el evento de asunción del mando de Nicolás Maduro. La ceremonia tendrá lugar tendrá lugar este jueves 10 de enero de 2019.

En una cadena nacional este miércoles 9 de enero, el mandatario dijo que “solo los venezolanos pueden resolver sus desencuentros históricos”. Agregó que “otros países latinoamericanos que sufrieron graves crisis alcanzaron la paz, a través de entendimientos democráticos”.

La decisión se tomó, según Moreno, por las injurias vertidas por una autoridad oficial que llevaron al gobierno ecuatoriano a retirar a su embajador en Caracas. También, debido a los reparos de Venezuela en temas de derechos humanos, respecto a las causas de la gran emigración venezolana.

“La protección internacional de los derechos humanos es una obligación legal y ética. No es una intervención en asuntos internos de otros países. Me pregunto: ¿por qué no puede ocurrir lo mismo en la hermana Venezuela?”, resaltó el mandatario.

Sobre las elecciones seccionales en Ecuador

Además, Moreno se refirió al proceso de campaña electoral que se vivirá en los próximos meses en el país. En ese sentido dijo que su obligación será gobernar con quienes sean electos por sus ciudadanos, como lo ha hecho con todas las actuales autoridades.

“Recuerden. Tiene que primar el juego limpio, desde estos mismos momentos hasta cuando se posesionen las autoridades elegidas, y luego mucho más todavía”, dijo.

Resaltó que ningún funcionario público ni institución oficial puede hacer proselitismo político. Por eso garantizó que no participaría en la campaña electoral y llamó al Contralor General a velar por el buen uso de los bienes y servicios oficiales, sobre todo durante la campaña electoral.

“Pido a todas las instancias oficiales. Recuerden que, en pocos meses, trabajaremos, hombro a hombro, con las dignidades elegidas, y tienen que ver en nosotros el gobierno decente, honesto, y de diálogo que somos”, señaló.

Además, pidió a la ciudadanía que analicen su voto con detenimiento. “No voten por la corrupción. No voten por volver a un sistema perverso de prebendas y mañoserías”, exhortó.

Moreno incitó a los candidatos ganadores a que se sumen a su visión de gobierno, “porque, como un político europeo decía: El político piensa en las próximas elecciones, pero el gobernante, en las próximas generaciones”, finalizó.