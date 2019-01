EL DIARIO (Manabí) Gremios piden prioridad para empresas locales

Gremios de la construcción coinciden en que el artículo 14 de la Ley de Solidaridad no se ha cumplido al 100 % Y es que según la Ley Orgánica de Solidaridad, creada luego del terremoto en beneficio de Manabí y Esmeraldas, en su artículo 14 dispone que: "Para la reconstrucción de la infraestructura afectada por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, se priorizará la contratación de empresas, profesionales, bienes y servicios de origen local, de acuerdo a las regulaciones que emitan las autoridades competentes".

Ante esto Fanny Farías, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, mencionó que en temas relacionados al Servicio de Rentas Internas (SRI), se benefició a sus colegas con descuentos y convenios. Sin embargo, en cuanto a trabajos, dijo que mantienen diálogos con las autoridades de reconstrucción y que existe el compromiso de que los próximos procesos constructivos se los haga con profesionales y empresas manabitas.

“Si bien es cierto con el Gobierno anterior no se cumplió la ley al 100 por ciento, ya que se anunció que las obras iban a ser contratadas por profesionales manabitas y no fue verdad. Sí hubo contrataciones, pero no en la magnitud que esperábamos”, indicó.

Luis Miranda, presidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo, señaló que los agremiados no han tenido la oportunidad de laborar en la provincia. Mencionó que esperan que en esta ocasión se les dé preferencia a los profesionales locales.

Xavier Santos, gobernador de Manabí, aseguró que en Manabí la mayoría de la mano de obra ha sido local, aunque no dio detalles.

José Herrera, secretario de la Reconstrucción, dijo que durante su gestión, la ley se ha cumplido y lo ha constatado donde se ejecutan las obras.

Cierre. Ayer, en declaraciones a Teleamazonas, Herrera mencionó que desde el Gobierno se analiza la posibilidad de ya no hablar de reconstrucción. “El presidente del comité, el ingeniero José Agusto Briones, está considerando..., el plan de cierre del proyecto de reconstrucción y ya enfocarnos en el desarrollo productivo” señaló.

Se indicó también que actualmente la secretaría cuenta con $ 600 millones.