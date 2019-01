Presidente Moreno pide no votar "por la corrupción y un sistema de prebendas y mañoserías"

Comentó que no participará en campaña política. El Presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, emitió un mensaje a los ciudadanos y pidió que en las próximas elecciones no voten por "la corrupción, no voten por volver a un sistema perverso de prebendas y mañoserías". Sin embargo, también anunció que no participará en la campaña electoral.