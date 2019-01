Fernando Cordero acusa:"Nos dijeron más rápido se va tu jefe (Cordero) a que se demuela esta empresa china" (AUDIO)

Audio Enero 09- Fernando Cordero



El ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador señala a Julio César Trujillo y éste no responde El exsuperintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero, se refirió al nuevo caso denunciado por el Gobierno de presunto testaferrismo, lavado de activos, defraudación tributaria, entre otros, de la empresa Xinlong. Sin embargo, el exfuncionario denunció que, cuando estaba en funciones, esta empresa ya fue clausurada pero que hubo amenazas de los directivos de esta acería. "Nos dijeron más rápido se va tu jefe, es decir mi persona, a que se deje de hacer la empresa. Lo raro es que se cumplió. Ellos estaban confabulados con el Doctor Trujillo y altos funcionarios del Gobierno".

“En el mes de diciembre del año 2017 el Ministerio de Agricultura le informò a la Superintendencia que ellos habían negado la autorización de cambio de uso de suelo que había solicitado el Municipio de Milagro para emplazar una acería (empresa Xinlong)”. Comentó que el 5 de febrero del año 2018 notificó a la alcaldesa de este lugar, con toda la documentación, que cumpliendo con las ordenanzas debía suspender la construcción de esta empresa.

“Esta fábrica tenía todos los visos de ilegalidad desde la óptica del ordenamiento territorial”. Comentó que en efecto al alcaldesa clausuró esta empresa y después de realizar estudios a profundidad, “había violaciones, se incumplían las normativas municipales y le habían engañado al pedir el permiso de construcción para hacer el muro perimetral e hicieron un fábrica de la noche a la mañana”.

“Esto fue un escándalo porque el síndico municipal dijo que él no vivía en Milagro sino en Guayaquil y que en uno de sus viajes de pronto se dio cuenta de que había una acería. La señora alcaldesa cumplió con lo que le pidió la Superintendencia que era clausurar”. Mencionó que después de una investigación junto con documentos del Municipio se pidió que esta fábrica sea demolida.

“Ahí vino la guerra de los señores dueños de Xinlong, que no se quienes serán, y las amenazas, confabulados, el doctor (Julio César) Trujillo, titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y altos funcionarios del Gobierno que nunca dieron su nombre y los demás conchabados para sacarme a mí de la Superintendencia. A todos los funcionarios de la superintendencia les amenazaron”.

“Nos dijeron más rápido se va tu jefe (Cordero) a que se demuela este empresa china. Lo raro es que se cumplió. Los señores de la empresa tenían, por lo menos, buena relación con algunos funcionarios, según ellos”.

Comentó que en este caso se manejó varias sesiones con el Ministro de Agricultura de ese entonces, Rubén Flores, “y le hicimos notar que también algunos trabajadores de esta entidad querían favorecerles a los duelos de esta empresa”.

Mencionó que el titular de Agricultura actuó con ética en este caso y lograron parar que quieran hacer una empresa de estas en medio de campos de arroz y banano. “Es extraño lo que esta pasando, que bueno que ahora se investigue a estos que violan las normas en el Ecuador”.

Cordero comentó que le parece penoso es que sin más que la pregunta de una supuesta acuciosa periodista involucren a personas con nombre y apellido. “Dónde quedó la presunción de inocencia de las personas”.

Recalcó que tras las amenazas él salió del cargo. “Al final los señores se quedaron y se quedaron funcionando a pesar que estaba clausurada”.

Indicó que este tema ya había sido denunciado en junio del 2018 e inclusive se hizo un reportaje sobre la empresa Xinlong. “Lo más seguro es que también en este caso estén implicados funcionarios del Municipio, nosotros descubrimos con los propios empleados de que sí les clausuraron pero los contraventores hicieron otra puerta y metieron maquinaria pesada con grúas y cantidad de equipos. Esto es una mentira más, que bueno que la justicia llegue. La verdad llegará”.

Explicó que esta empresa una vez que se vio acorralada por la actuación de la Superintendencia ya no pudo reaccionar y se pidió la demolición. Cuestionó, “¿cómo así es que estaba funcionando? Porque cuando nosotros intervenimos apenas estaba construyéndose. No solo que no les demolieron sino que además, tal como nos dijeron, primero se van ustedes y no nosotros”.

“Porque ellos (los directivos de la empresa china) tenían vara alta, porque contaban con contactos y estamos hablando del 2018. En este año no era presidente Rafael Correa sino otra persona”. Comentó que se tiene que investigar a las nuevas autoridades de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.

Cuestionó que entregar nombres en un caso sin que se haya realizado la investigación necesaria es una infamia. “En definitiva siempre se tiene que presumir la inocencia de las personas. En buena hora que se investigue. Pero seguir con la persecución y la cantaleta para tratar de desviar la atención no puede ser”.

Comentó que a los funcionarios de este Gobierno se les ha ido la “lengua”. “Anunciaron que iba a subir, el 15 de enero, el diésel entonces nosotros que culpa tenemos de escuchar a los voceros de este régimen, que entreguen con fecha que van a cambiar los precios, y ahora quieren lavar todas las amenazas de paros y dificultades para contener al río crecido que han provocado por malos comentarios, desatinadas expresiones y haciendo escándalo tras escándalo”.

“La lucha contra la corrupción es un anhelo de todos los ecuatoriano. Pero el estado natural de la población es la honradez entonces dejen que la justicia encentre a los corruptos pero no sigan con la muletilla de que todos los que participamos en el anterior gobierno somos corruptos, porque en ese caso, recuerden que el propio Presidente de la República, Lenín moreno, formó parte del régimen anterior”, finalizò (BGV)

